Юрсоветник правительста БАГАЦу: закон об ограничении принципа крайней неприемлемости должен быть отменен
Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара опубликовала свое официальное заключение по вопросу об исках в БАГАЦ против закона об ограничении действия принципа крайней неприемлемости.
Данный закон, как написала юридический советник, "лишает общество самого основного инструмента для защиты от злоупотребления властями своих полномочий" и "закрывает двери суда перед человеком или группой людей, пострадавших от крайне неприемлемых решений правительства или его министров".
Баарав-Миара пишет, что в связи с тем, что данный закон может иметь серьезные последствия и привести к нарушению принципа разделения властей и прав человека, БАГАЦу следует принять решение об отмене закона.
Напомним, петиции против закона об ограничении принципа крайней неприемлемости суд будет рассматривать в своем полном составе. Это заседание будет проходить под председательством председателя Верховного суда Эстер Хайют. Впервые в истории БАГАЦа в обсуждении примут участие все 15 судей.
Позицию правительства будет представлять адвокат Илан Бомбах.
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