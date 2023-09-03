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    В Израиле

    Похороны убитого в теракте сержанта Максима Молчанова состоятся 5 сентября

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    Похороны убитого в теракте сержанта Максима Молчанова состоятся 5 сентября
    Flash90     Похороны убитого в теракте сержанта Максима Молчанова состоятся 5 сентября
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что похороны сержанта Максима Молчанова, убитого в теракте 31 августа, состоятся во вторник, 5 сентября, в 17:00, на военном кладбище Кирьят-Шауль.

    20-летний Максим Молчанов, репатриант из Харькова, проходил службу в 282-й артиллерийской бригаде "Уцбат Голан", в 411-м артдивизионе "Керен".

    Максим погиб 31 августа в результате теракта на КПП "Макабим", когда террорист на грузовике наехал на группу солдат. Террорист попытался скрыться, столкнулся с автомобилем, и позже был застрелен сотрудниками службы охраны соседнего КПП "Хашмонаим".

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    Максим репатриировался в возрасте 14 лет вместе с братом. Родители Молчанова живут в Харькове. В декабре прошлого года Максим стал донором костного мозга для 12-летнего мальчика, чем спас ему жизнь.

    Руководство палестинской террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) объявило, что автомобильный теракт на КПП "Макабим" совершил 41-летний Дауд Абд ар-Разик Фаиз Дарис из Дир-Аммара (к западу от Рамаллы). ХАМАС не только приветствовал этот теракт, но и фактически взял на себя ответственность за теракт, пообещав, что в ближайшее время будут новые "героические акции".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 Августа 2023
    В теракте на КПП "Макабим" погиб репатриант из Украины Максим Молчанов
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