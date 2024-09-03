ДТП около развязки Роках: погиб мужчина, тяжело травмирована женщина

Около полудня 3 сентября на 20-й трассе около развязки Роках столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии погиб мужчина примерно 30 лет, управлявший мотоциклом. 26-летняя женщина, которая была пассажиркой мотоцикла, получила тяжелые травмы.

Пострадавшая доставлена в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.