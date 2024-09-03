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Израиль

ДТП около развязки Роках: погиб мужчина, тяжело травмирована женщина

время публикации: 03 сентября 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 12:52
ДТП около развязки Роках: погиб мужчина, тяжело травмирована женщина
Пресс-служба МАДА

Около полудня 3 сентября на 20-й трассе около развязки Роках столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии погиб мужчина примерно 30 лет, управлявший мотоциклом. 26-летняя женщина, которая была пассажиркой мотоцикла, получила тяжелые травмы.

Пострадавшая доставлена в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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