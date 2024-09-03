Энгельман: "Хотелось бы, чтобы к наблюдательницам и госконтролеру прислушивались до 7 октября"

В отеле David Intercontinental в Тель-Авиве открылась 13-я юридическая конференция, в которой принимают участие депутаты Кнессета, президент Израиля Ицхак Герцог, высокопоставленные представители судебной системы и журналисты.

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара и главный военный прокурор Ифат Томер-Иерушалми на конференции не присутствуют: их участие не допустили по соображениям безопасности – как известно, в последние месяцы в адрес юридической советницы и главного военного прокурора многократно звучали угрозы, и службы безопасности были вынуждены усилить их охрану. Государственный прокурор Амит Айсман также не присутствует на конференции.

Президент Израиля Ицхак Герцог в своем выступлении отметил, что мы переживаем один из самых сложных, болезненных и судьбоносных периодов в истории страны. "Все мы напряжены до предела, мы ведем военные действия на нескольких фронтах, тысячи резервистов вновь и вновь призываются на службу, каждую неделю мы хороним наших солдат и скорбим с огромным количеством семей, – подчеркнул Герцог. – В воздухе витают опасные пары, и я хочу задать вам вопрос: неужели это то, что сейчас нужно израильскому обществу? Нужно ли это семьям погибших? Семьям похищенных? Семьям солдат? Я призываю здесь и сейчас: не стоит предпринимать никаких действий, которые ведут нас к расколу".

"Нельзя принимать судьбоносные решения об основных ценностях государства без всеобщего согласия, – подчеркнул Герцог, говоря о юридической реформе. – В прошлом я уже говорил, никакая из властей не защищена от критики, и конечно, это касается и судебной системы. Но любые изменения должны осуществляться уважительно, с пониманием того, что независимая и самостоятельная судебная система – это часть нашей жизни. Важно понимать, что суд это наш дом, и брошенные в него камни ранят всех нас".

Государственный контролер Матаниягу Энгельман в своем выступлении вновь поднял вопрос о необходимости расследования действий и бездействия армии и служб безопасности, которые привели к таким тяжелым результатам в "черную субботу" 7 октября. Он подчеркнул, что государственный контроль жизненно необходим для безопасности государства – в том числе и во время войны.

Энгельман добавил: "Уже 10 октября я объявил в Сдероте, что Управление госконтролера перевернет каждый камень, чтобы дойти до истины и указать на ответственность причастных лиц на всех уровнях. В Израиле, по состоянию на сентябрь 2024 года, личная ответственность с сопутствующими действиями отсутствует – на политическом уровне, на уровне системы безопасности и армии, на гражданском уровне. Напротив, граждане Израиля сталкиваются с тенденциозными утечками с заседаний, целью которых является перекладывание ответственности на других".

"Армия, при поддержке юридического советника правительства, создала непреодолимые высокие стены, которые на практике не позволяют проводить эффективную проверку, – подчеркнул Энгельман. – Офис премьер-министра, хоть и предоставляет материалы, но все же продолжает создавать преграды, которые задерживают и мешают необходимой профессиональной деятельности госконтроля. Ни те, ни другие не демонстрируют тех общественных норм, которые от них ожидаются, включая готовность к объективному расследованию без ограничений, даже если его итоги окажутся суровыми и болезненными. Не будем обманывать себя, есть серьезные сомнения, можно ли будет восстановить эти нормы в будущем. Их разрушение, а кто-то скажет и забвение в этот период настолько критично, что может оказаться необратимым".

"В эти дни офис государственного контролера готовит отчет о получении разрешений на проведение фестиваля в Реим и об обеспечении безопасности участников, – отметил Энгельман. – Там были убиты 356 человек, убитые на прошлой неделе заложники были похищены именно там – и никто за это не ответил, не проводились ни внешние проверки, ни изучение всех допущенных ошибок. К вашему сведению, три задействованных в разрешении этого фестиваля чиновника – это офицеры ЦАХАЛа, и мы должны встретиться с ними, но мы до сих пор не смогли этого сделать. Разве государственный контролер может так работать? Полагаю, что нет".

Энгельман напомнил, что многие связанные с происходившим до "черной субботы" и те, кто принимал решение в разгар кризиса, уходят в отставку и переходят на другие должности, они дают интервью и устраивают пресс-конференции, но лишь государственному контролеру по каким-то причинам не позволяют опросить их. "Такой раздвоенный подход, когда в демократической стране в течение годы не существует государственного контроля армии и ШАБАКа абсолютно неприемлем, – подчеркнул Энгельман. – И я критикую также юридическую советницу правительства за то, что она поддерживает такое положение вещей. Где Основной закон? Где независимость государственного контроля в демократическом государстве? Госконтроль вносит огромный вклад в безопасность государства, и мне хотелось бы, чтобы к госконтролеру и наблюдательницам прислушивались чуть больше до 7 октября – в том числе к тем наблюдательницам, которых сегодня уже нет среди нас".

Пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала заявления Матаниягу Энгельмана: "ЦАХАЛ уважает институт государственного контроля и работает над тем, чтобы разрешить все необходимые проверки – без нанесения ущерба для военных действий и без отвлечения внимания командования, в соответствии с решением БАГАЦа. В ответе ЦАХАЛа Высшему суду справедливости мы указывали, что проведение проверки на основании запрошенного государственным контролерам плана в разгар тяжелейших военных действий на нескольких фронтах нанесет существенный урон функционированию служб безопасности. ЦАХАЛ предложил начать проверку по нескольким вопросам немедленно, в соответствии с изменениями в ситуации в сфере безопасности, однако государственный контролер отклонил эту просьбу".