ЦАХАЛ: на севере сбит беспилотник "Хизбаллы" и еще один взорвался возле Манары

После сигнала тревоги, активированного в 17:40 в Ханите и Араб аль-Арамшэ, военные сообщили, что силами ПВО ЦАХАЛа перехвачен беспилотник, проникший в Израиль с территории Ливана.

Еще один беспилотник "Хизбаллы" некоторое время назад упал и взорвался возле кибуца Манара. В результате атаки нет раненых и пострадавших. Однако взрыв привел к возгоранию растительности.