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Израиль

ЦАХАЛ: на севере сбит беспилотник "Хизбаллы" и еще один взорвался возле Манары

время публикации: 03 сентября 2024 г., 18:19 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 18:19
ЦАХАЛ: на севере сбит беспилотник "Хизбаллы" и еще один взорвался возле Манары
Yonatan Sindel/Flash90

После сигнала тревоги, активированного в 17:40 в Ханите и Араб аль-Арамшэ, военные сообщили, что силами ПВО ЦАХАЛа перехвачен беспилотник, проникший в Израиль с территории Ливана.

Еще один беспилотник "Хизбаллы" некоторое время назад упал и взорвался возле кибуца Манара. В результате атаки нет раненых и пострадавших. Однако взрыв привел к возгоранию растительности.

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