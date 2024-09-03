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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации командира роты "Нухбы" в Газе

время публикации: 03 сентября 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 19:31
ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации командира роты "Нухбы" в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространило видео ликвидации Ахмада Фаузи Насера Мухаммада Уадиа – командира роты "Нухбы" (спецназ ХАМАСа). О его ликвидации ЦАХАЛ сообщал утром 3 сентября.

ШАБАК отмечает, что 7 октября 2023 года Ахмад Уадиа был одним из тех, кто командовал нападением на поселок Нетив а-Асара, в ходе которого боевики использовали парапланы. Он ответственен за гибель многих израильтян – как взрослых, так и детей.

В сообщении ЦАХАЛа и ШАБАКа упомянуто о том, что убийца Ахмад Уадиа достал из холодильника и стал пить "колу" на глазах у детей Гиля Тасы, который незадолго до того накрыл своим телом гранату и погиб, спасая своих близких.

Сообщается, что в результате удара по цели был также уничтожен террорист, занимавшийся подготовкой снайперского и противотанкового оружия в ХАМАСе, он отвечал за установку мин для подрыва заграждений на границе Газы 7 октября 2023 года.

Подчеркивается, что при ликвидации террористов было сделано всё возможное для минимизации ущерба мирному населению.

Израиль
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