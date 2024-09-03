Подал в отставку начальник полиции Северного округа

Начальник Северного округа полиции генерал-майор Шуки Тахауке подал заявлении об отставке. Свой пост он покинет 1 октября.

56-летний Тахауке проработал в полиции и органах безопасности Израиля 35 лет. Он был инициатором создания при полиции подразделения "псевдоарабов" и сам стал его первым командиром. Он служил в пограничной полиции, был начальником МАГАВ Северного округа, был заместителем начальника полиции Прибрежного округа и в сентябре 2022 был назначен на нынешнюю должность.

Генеральный инспектор полиции Дани Леви принял прошение об отставке и поблагодарил Шуки Тахауке за его вклад в обеспечение безопасности Государства Израиль.