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Израиль

Подал в отставку начальник полиции Северного округа

время публикации: 03 сентября 2024 г., 18:44 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 18:44
Подал в отставку начальник полиции Северного округа
Yonatan Sindel/Flash90

Начальник Северного округа полиции генерал-майор Шуки Тахауке подал заявлении об отставке. Свой пост он покинет 1 октября.

56-летний Тахауке проработал в полиции и органах безопасности Израиля 35 лет. Он был инициатором создания при полиции подразделения "псевдоарабов" и сам стал его первым командиром. Он служил в пограничной полиции, был начальником МАГАВ Северного округа, был заместителем начальника полиции Прибрежного округа и в сентябре 2022 был назначен на нынешнюю должность.

Генеральный инспектор полиции Дани Леви принял прошение об отставке и поблагодарил Шуки Тахауке за его вклад в обеспечение безопасности Государства Израиль.

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