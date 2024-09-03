Школьный уборщик арестован по подозрению в сексуализированном насилии в отношении ученицы
время публикации: 03 сентября 2024 г., 16:59 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 16:59
Уборщик школы в Петах-Тикве, 29-летний житель деревни Джат, был арестован по подозрению в сексуализированном нападении на школьницу.
Когда девочка находилась одна в классе, подозреваемый напал на нее и совершил развратные действия.
Прибывшая на место преступления полиция арестовала подозреваемого и поместила под стражу, полиция будет просить продлить срок его предварительного ареста.
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