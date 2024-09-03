Школьный уборщик арестован по подозрению в сексуализированном насилии в отношении ученицы

Уборщик школы в Петах-Тикве, 29-летний житель деревни Джат, был арестован по подозрению в сексуализированном нападении на школьницу.

Когда девочка находилась одна в классе, подозреваемый напал на нее и совершил развратные действия.

Прибывшая на место преступления полиция арестовала подозреваемого и поместила под стражу, полиция будет просить продлить срок его предварительного ареста.