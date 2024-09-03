Соучастникам попытки линча бедуинок из Рахата предъявлены обвинения

В окружной суд Центрального округа подано обвинительное заключение против 30-летнего Давида Хесдая и 33-летнего Яакова Гоэльмана из поселка Гиват-Ронен, принимавших участие в нападении на пятерых израильских арабок из Рахата, которые из-за ошибки навигации случайно въехали в Гиват-Ронен. В момент нападения в машине находились четыре женщины и маленькая девочка.

Хесдай и Гоэльман обвиняются в нападении на националистической почве, и их действия, по данным обвинительного заключения, подпадают под определение теракта. В обвинительном заключении указано: автомобиль с израильскими номерными знаками, в котором находились пять бедуинок из Рахата, женщины направлялись в Шхем, но из-за ошибки навигации заехали в поселок Гиват-Ронен в Самарии. Увидев арабок в машине, Хесдай погнался за автомобилем и "угрожающе подошел к водительнице".

Женщина испугалась, развернулась и попыталась покинуть поселок, к Хесдаю присоединились другие жители Гиват-Ронен, которые побежали за машиной, крича: "Идите сюда, мы хотим вас убить". Машина выезжала по грунтовой дороге, в то время как около двадцати мужчин преследовали ее, бросали камни и другие предметы, некоторые из преследователей были вооружены, а некоторые были в масках.

Женщины умоляли нападавших прекратить, объясняли, что они израильтянки из Беэр-шевы и из Раата, и что они просто ошиблись дорогой. В ответ им кричали, что они террористки, они приехали совершить теракт, и бежать им некуда. Женщины, заблокировав двери и заперев окна, показывали нападавшим свои израильские удостоверения личности.

Во время нападения у автомобилей было разбито лобовое стекло, женщины получили травмы в результате попадания камней, одна из женщин собственным телом защищала ребенка. На каком-то этапе Хесдай и другие участники нападения потребовали, чтобы женщины вышли из машины, угрожая убить их, если они этого не сделают. Те вышли из машины, женщины были босиком, они побежали босиком по грунтовой дороге, а участники нападения продолжали забрасывать их камнями и угрожать убить их. Машину женщин подожгли.

В этот момент к нападавшим присоединился Гоэльман, он приказал женщинам остановиться, пригрозив иначе убить их. Три женщины продолжили бежать, две остановились. Гоэльман начал кричать, что арабки приехали из Газы и что они якобы "радовались 7 октября". Он отнял у одной из пострадавших сумку, разорвал и разбросал ее содержимое по земле. Затем он отобрал у женщин мобильный телефон, сфотографировал их и отправил фотографию бабушке одной из них, пригрозив убить ее дочь.

Все это время женщины объясняли, что они израильтянки, и просили оставить их в покое. Пострадавшие в итоге были эвакуированы сотрудниками служб безопасности, на машинах скорой помощи их доставили в больницу. Женщины были сильно напуганы и получили различные травмы, включая переломы, ожоги, ушибы, одна из них была эвакуирована без сознания – у нее была черепно-мозговая травма, угрожающая жизни.

На место прибыла машина пожарной охраны, пожарные потушили машину, выгоревшую полностью, вместе с ценными личными вещами и деньгами пострадавших.

За участие в этом нападении Давиду Хесдаю вменяется совершение теракта, в результате которых пострадавшим были нанесены травмы, угрозы на националистической почве, умышленное повреждение автомобиля на националистической почве, поджог и умышленное уничтожение чужого имущества по расистским мотивам.

Яаков Гоэльман обвиняется в вымогательстве и угрозах, нарушении конфиденциальности частной жизни и умышленном повреждении имущества по расистским мотивам.