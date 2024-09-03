Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 3 сентября, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-28 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 29-39, в Беэр-Шеве – 21-32, в Мицпе-Рамоне – 18-32, на побережье Мертвого моря – 26-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, в Ариэле – 20-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-33, на Голанских высотах – 20-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду-пятницу – без существенных изменений.