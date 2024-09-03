ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковые установки "Хизбаллы", что привело к неконтролируемому запуску ракет
время публикации: 03 сентября 2024 г., 00:42 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 01:23
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по десятку пусковых установок "Хизбаллы" в районе деревень Зибкин и Шихин на юге Ливана.
Удары, нанесенные ЦАХАЛом, привели к неконтролируемому запуску нескольких ракет в сторону израильской территории. Часть из ракет были перехвачены силами ПВО, остальные упали на незастроенной местности.
Отметим, что после тревоги, прозвучавшей в израильских населенных пунктах на "линии противостояния" в 21:58, "Хизбалла" заявила, что речь идет о "непреднамеренном обстреле", спровоцированном авиаударом по ракетным установкам.