69 змей на борту самолета: в аэропорту "Бен-Гурион" задержали контрабандиста

Сотрудники полицейского отдела 747, действующего на территории международного аэропорта "Бен-Гурион", задержали прибывшего из Италии пассажира, пытавшегося контрабандой ввезти в Израиль несколько десятков змей различных видов, запрещенных к ввозу в нашу страну. Рептилии были помещены в тесные пакеты, которыми подозреваемый набил свой чемодан: сложно представить, но всего в чемодане подозреваемого были обнаружены 69 змей.

Подозреваемый, житель Иерусалима, пытался ввезти рептилий в Израиль с целью продажи. Живой груз был обнаружен во время досмотра багажа пассажира. Инспекторы Управления заповедников и парков при сотрудничестве с ветеринарной службой приступили к идентификации всех конфискованных рептилий. После завершения всех необходимых процедур, змеи будут возвращены в Италию.

"Это большая партия рептилий, принадлежащих к видам, которые не водятся в Израиле, – отметил глава отдела дикой природы при Управлении заповедников и парков Ури Линиэль. – Подозреваемый пытался контрабандой провезти их в Израиль в ненадлежащих условиях транспортировки, без разрешений и без сертификатов о состоянии здоровья рептилий. Мы постараемся вернуть их в страну, из которой они прибыли".

"Этот человек действовал из корыстных побуждений, он нарушил множество законов, – подчеркнул Ури Линиэль. – Мы прилагаем значительные усилия для предотвращения контрабанды диких животных в Израиль, и когда удается предотвратить попытку контрабанды, мы стараемся привлечь виновных к ответственности. Это происходит как при подобных случаях, когда в нашу страну пытаются провезти диких животных, так и в случаях доставки изделий из диких животных".

Управление заповедников и парков подчеркивает, что подозреваемый нарушил несколько серьезных законов, таких как запрет жестокого обращения с животными, создание угрозы здоровью людей из-за возможного привнесения зоонозных инфекций, налоговые и таможенные нарушения, отмывание денег, причинение вреда диким животным и возможную доставку в Израиль инвазивных видов, способных нанести ущерб местной экологии и сельскому хозяйству.

Торговля охраняемыми животными занимает весьма существенный сектор нелегального рынка: по экономическому масштабу торговля дикими животными находится на четвертом месте в мире после торговли наркотиками, оружием и людьми. Браконьерский отлов диких животных с целью перепродажи является одним из ключевых факторов снижения численности охраняемых животных и даже полного истребления целых видов. Огромная доля животных, птиц и рептилий погибают в пути. В Израиле также эта индустрия прокручивает огромные суммы, что привлекает организованные преступные группировки к участию в этом жестоком бизнесе.

Напоминаем, что содержание, торговля, причинение вреда и нелицензионная охота на диких животных в Израиле запрещены законом. Если вы видели выставленное на продажу животное и хотите уточнить, охраняется ли оно законом в Израиле, всю необходимую информацию вы можете найти на сайте Управления заповедников и парков.

Если вы столкнулись с продажей охраняемого животного, птицы или рептилии, если вы видели раненое животное или заметили место, где на диких животных охотятся, травят их или отлавливают – сообщите об этом в Управление заповедников и парков по телефону *3639.