На севере сектора Газы разрушен туннель террористов с рельсовой дорогой. Видео

ЦАХАЛ сообщает об обнаружении и подрыве в районе Байт-Лахии, на севере сектора Газы, туннеля протяженностью более 1 км, внутри которого были проложены рельсы для транспортировки ракет и другого оружия.

Для разрушения туннеля были задействованы силы 643-й территориальной дивизии "Шуалей а-Даром" ("Газа") и 7643-й бригады "А-Гефен" ("Северная бригада"), а также инженерный спецназ "Яалом".