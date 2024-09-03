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Израиль

На севере сектора Газы разрушен туннель террористов с рельсовой дорогой. Видео

время публикации: 03 сентября 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 13:02
На севере сектора Газы разрушен туннель террористов с рельсовой дорогой. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа
На севере сектора Газы разрушен туннель террористов с рельсовой дорогой. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает об обнаружении и подрыве в районе Байт-Лахии, на севере сектора Газы, туннеля протяженностью более 1 км, внутри которого были проложены рельсы для транспортировки ракет и другого оружия.

Для разрушения туннеля были задействованы силы 643-й территориальной дивизии "Шуалей а-Даром" ("Газа") и 7643-й бригады "А-Гефен" ("Северная бригада"), а также инженерный спецназ "Яалом".

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