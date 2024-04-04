В Газе ликвидирован один из активистов ХАМАСа, освобожденный по "сделке Шалита"

Палестинские источники сообщают, что в Газе в результате удара ЦАХАЛа был убит 50-летний Акрам Саламэ – высокопоставленный активист ХАМАСа, освобожденный в октябре 2011 года в рамках "сделки Шалита".

Акрам Саламэ был родным братом Хасана Саламэ – одного из лидеров "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военного крыла ХАМАСа), ответственного за взрыв автобуса 18-го маршрута в Иерусалиме в феврале 1996 года. Он приговорен к 46 пожизненным заключениям и остается в тюрьме.

Сам Акрам Саламэ был арестован в 1996 году израильскими спецслужбами в аэропорту "Бен-Гурион", куда прибыл после завершения учебы в Хартуме (Судан). Следствием была установлена его причастность к деятельности "Бригад Иззаддина аль-Касама", однако причастность к убийствам доказана не была. Он был приговорен к 30 годам лишения свободы спустя 40 дней после ареста Хасана Саламэ. После досрочного освобождения из тюрьмы в 2011 году, по данным израильских спецслужб, вернулся к террористической деятельности.