Пляжи Израиля в ближайшие выходные: где нет медуз, где вероятность встречи с ними выше

В последние дни температура в Израиле выше среднесезонной и, хотя в пятницу-субботу немного похолодает, в выходные дни отдыхающих на пляжах Средиземного моря будет много.

Температура воды около побережья – около 20 градусов. Вода прозрачная. Волны невысокие.

Планируя пляжный отдых, стоит учитывать тот факт, что во многих районах побережья по-прежнему много медуз. Судя по сообщениям сайта Meduzot.co.il, особенно высока концентрация медуз северней Хадеры. Часто медузы встречались на этой неделе в районе Ашдода и северней – до Бат-Яма.

Однако на многих пляжах Бат-Яма, Яффо, Тель-Авива, Герцлии медуз уже нет или почти нет.

В любом случае, при купании следует соблюдать осторожность, чтобы не столкнуться с медузами. Рекомендуется плавать в очках или маске, чтобы видеть происходящее вокруг.

Отметим, что в этом году необычно высокой концентрация медуз вдоль израильского побережья Средиземного моря была зимой и в начале весны. Это не обязательно означает, что летом медуз будет мало или почти не будет.

Медузы израильского побережья Средиземного моря

Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica) и Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca).

Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".

"Ропилемы" – белые или голубоватые, "пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку. Размер этих медуз от 5 до 50 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

Весьма опасна и красивая медуза Rhizostoma pulmo. Впрочем, она около побережья встречается редко.

Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги".

Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте).

Иногда можно встретить очень красивых "андромед" (Cassiopea andromeda).

Есть на израильском побережье и другие виды медуз.

Меры предосторожности

Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.

Newsru.co.il в приложениях

- Android

- iOS