Командир аналитического отдела военной разведки уходит в отставку по состоянию здоровья

Командир аналитического отдела управления военной разведки генштаба ЦАХАЛа (АМАН) бригадный генерал Амит Саар уведомил командование об уходе в отставку и покинет службу в ближайшие дни.

Хотя Саар является на данный момент самым высокопоставленным военным, покидающим службу после признания своей ответственности за провал разведки 7 октября 2023 года, причины его отставки – медицинские.

Как сообщает журналист Амит Сегаль, у Саара было диагностировано онкологическое заболевание.

Саар возглавлял ключевое подразделение АМАНа с 2020 года, и считался экспертом по сектору Газы. На данный момент его временно заменит возвращенный на службу бригадный генерал Итай Брун, возглавлявший аналитический отдел в 2011-2015 годах.