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Израиль

Ливанские источники: ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям в южном Ливане

время публикации: 04 апреля 2024 г., 06:47 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 06:51
Ливанские источники: ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 4 апреля, вскоре после сигнала тревоги в израильском поселке Кешет, на юге Голанских высот, ливанские источники сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по целям в деревне Кафр-Кила.

Позже сообщалось, что артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Киаме, на юге Ливана.

Командование ЦАХАЛа пока не комментирует боевые действия на ливанском фронте 4 апреля 2024 года.

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