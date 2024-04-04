Ливанские источники: ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям в южном Ливане

В ночь на 4 апреля, вскоре после сигнала тревоги в израильском поселке Кешет, на юге Голанских высот, ливанские источники сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по целям в деревне Кафр-Кила.

Позже сообщалось, что артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Киаме, на юге Ливана.

Командование ЦАХАЛа пока не комментирует боевые действия на ливанском фронте 4 апреля 2024 года.