Сайт "Битуах Леуми" подвергся атаке пропалестинских хакеров

В ночь на 4 апреля радиостанция "Кан Бет" передала, что группа пропалестинских хакеров в соцсетях написала об успешной атаке на сайт Института национального страхования Израиля ("Битуах Леуми") и краже с серверов данных израильтян.

Из "Битуах Леуми" называют это заявления ложью. При этом отмечают, что около полуночи сайт организации подвергся мощной DDoS-атаке, из-за чего стал работать медленнее, но не упал. Хакерам не удалось взломать сервера и получить данные израильтян.