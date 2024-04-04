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Израиль

Сайт "Битуах Леуми" подвергся атаке пропалестинских хакеров

время публикации: 04 апреля 2024 г., 01:42 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 01:42
Сайт "Битуах Леуми" подвергся атаке пропалестинских хакеров
Yossi Zamir/Flash90

В ночь на 4 апреля радиостанция "Кан Бет" передала, что группа пропалестинских хакеров в соцсетях написала об успешной атаке на сайт Института национального страхования Израиля ("Битуах Леуми") и краже с серверов данных израильтян.

Из "Битуах Леуми" называют это заявления ложью. При этом отмечают, что около полуночи сайт организации подвергся мощной DDoS-атаке, из-за чего стал работать медленнее, но не упал. Хакерам не удалось взломать сервера и получить данные израильтян.

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