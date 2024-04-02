x
02 апреля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 апреля 2024
|
02 апреля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

ИИ помогает защищаться от взлома: израильский стартап оценивается в $1,5 миллиарда

время публикации: 02 апреля 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 13:24
ИИ помогает защищаться от взлома: израильский стартап оценивается в $1,5 миллиарда
AP Photo/Michael Dwyer

Разработчик инструментов ИИ для кибербезопасности стартап Cyera, основанный выпускниками Еврейского университета, успешно завершает крупный раунд инвестиций. Продукты компании помогают корпорациям с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ) защищать свои данные от внешних хакерских атак и внутренних утечек.

Как сообщает Techcrunch, стартап Cyera разрабатывает инструменты ИИ для создания точной картины использования корпоративных данных, для обеспечения защиты от внешних угроз и внутренних утечек. Стартап близок к завершению раунда финансирования почти на $300 миллионов. Раунд возглавляет венчурная компания Coatue. Ожидается, что сделка будет завершена в начале апреля. Оценка Cyera после завершения раунда вырастет в три раза и составит $1,5 миллиарда.

Компанию Cyera основали выпускники Еврейского университета Йотам Сегев и Тамар Бар-Илан. В руководство компании входят выпускники Еврейского и Тель-Авивского университетов. Штаб-квартира компании находится в Сан-Матео, Калифорния, США. Часть сотрудников работает в Тель-Авиве.

За первый раунд инвестирования компания привлекла в общей сложности $160 миллионов, и оценка стартапа на прошлый год составила $500 миллионов. Предыдущими инвесторами Cyera были Sequoia (первый крупный раунд), Accel (который провел раунд на $100 миллионов в июне прошлого года), израильские компании Cyberstarts и Cerca Partners и другие.

Главное направление работы Cyera – это использовании ИИ для обеспечения кибербезопасности. Сегодня хакеры используют ИИ для взлома корпоративных сетей. Cyera борется с такими злоумышленниками тоже с помощью инструментов ИИ. Сегодня это наиболее эффективный метод защиты данных. Кроме внешних угроз существуют и внутренние: сами компании, взаимодействуя с чат-ботами и другими генеративными приложениями ИИ, сильно рискуют нарушить собственные внутренние политики интеллектуальной собственности и защиты данных. Инструменты, разработанные Cyera, защищают и от внутренних утечек.

Первоначально цели Cyera были более общими – это разработка ИИ-инструментов для компаний в таких отраслях, как здравоохранение, технологии, финансовые услуги, производство, розничная торговля и путешествия. Компания разработала инструменты для классификации данных, управления доступом к данным и анализа состояния. Techcrunch называет такой анализ "моментальными снимками данных". Последовательность таких моментальных снимков позволяет увидеть динамику данных и сделать выводы о возможных или существующих угрозах.

Кибербезопасность становится важным направлением развития ИИ и, как можно увидеть по новому крупному раунду инвестирования, Cyera здесь среди лидеров.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 30 марта 2024

Репатриантка из Ирана, экс-офицер 8200, основала стартап Zafran, предотвращающий взломы сетей