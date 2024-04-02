ИИ помогает защищаться от взлома: израильский стартап оценивается в $1,5 миллиарда

Разработчик инструментов ИИ для кибербезопасности стартап Cyera, основанный выпускниками Еврейского университета, успешно завершает крупный раунд инвестиций. Продукты компании помогают корпорациям с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ) защищать свои данные от внешних хакерских атак и внутренних утечек.

Как сообщает Techcrunch, стартап Cyera разрабатывает инструменты ИИ для создания точной картины использования корпоративных данных, для обеспечения защиты от внешних угроз и внутренних утечек. Стартап близок к завершению раунда финансирования почти на $300 миллионов. Раунд возглавляет венчурная компания Coatue. Ожидается, что сделка будет завершена в начале апреля. Оценка Cyera после завершения раунда вырастет в три раза и составит $1,5 миллиарда.

Компанию Cyera основали выпускники Еврейского университета Йотам Сегев и Тамар Бар-Илан. В руководство компании входят выпускники Еврейского и Тель-Авивского университетов. Штаб-квартира компании находится в Сан-Матео, Калифорния, США. Часть сотрудников работает в Тель-Авиве.

За первый раунд инвестирования компания привлекла в общей сложности $160 миллионов, и оценка стартапа на прошлый год составила $500 миллионов. Предыдущими инвесторами Cyera были Sequoia (первый крупный раунд), Accel (который провел раунд на $100 миллионов в июне прошлого года), израильские компании Cyberstarts и Cerca Partners и другие.

Главное направление работы Cyera – это использовании ИИ для обеспечения кибербезопасности. Сегодня хакеры используют ИИ для взлома корпоративных сетей. Cyera борется с такими злоумышленниками тоже с помощью инструментов ИИ. Сегодня это наиболее эффективный метод защиты данных. Кроме внешних угроз существуют и внутренние: сами компании, взаимодействуя с чат-ботами и другими генеративными приложениями ИИ, сильно рискуют нарушить собственные внутренние политики интеллектуальной собственности и защиты данных. Инструменты, разработанные Cyera, защищают и от внутренних утечек.

Первоначально цели Cyera были более общими – это разработка ИИ-инструментов для компаний в таких отраслях, как здравоохранение, технологии, финансовые услуги, производство, розничная торговля и путешествия. Компания разработала инструменты для классификации данных, управления доступом к данным и анализа состояния. Techcrunch называет такой анализ "моментальными снимками данных". Последовательность таких моментальных снимков позволяет увидеть динамику данных и сделать выводы о возможных или существующих угрозах.

Кибербезопасность становится важным направлением развития ИИ и, как можно увидеть по новому крупному раунду инвестирования, Cyera здесь среди лидеров.