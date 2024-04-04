Родители солдат, погибших в Газе, призвали прекратить "насилие на улицах"

На горе Герцля, рядом с главным кладбищем Армии обороны Израиля, родственники погибших после 7 октября, собрали журналистов, чтобы сделать "срочное заявление". Они осудили масштабные демонстрации последних дней против правительства, "насилие на улицах" и призвали к единству нации.

Ицик Бунцель, сын которого Амит, погиб в бою в секторе Газы декабря, открывая брифинг, заявил, что он и сидящие рядом с ним родственники погибших, хотят обратиться к тем, "кто раздирает израильское общество на части только из-за ненависти к правительству", которых "не интересуют семьи похищенных, солдаты, воюющие в Газе, и уж точно не интересует наш сын, погибший во имя Всевышнего".

Ицик Бунцель предупредил, что семьи, потерявшие своих близких, не позволят проявления неуважения к символам государства, и не позволят меньшинству нанести ущерб израильскому обществу. Бунцель обратился к протестующим: "Если беспорядки продолжатся, вы вынудите нас выйти на улицы. Вместо того, чтобы сидеть дома и переживать нашу боль, мы выйдем и остановим ваши бесчинства".

Йони Эйтан, отец Нетаниэля Эйтана, скончавшегося 10 декабря от ран, полученных в бою в секторе Газы, заявил, что "его бесят акции протеста недемократов", видя их, он чувствует, что "его сына убивают снова".