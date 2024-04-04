Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 4 апреля: удары по целям в центре и на юге сектора

В ночь на 4 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на юге и в центре сектора. Поступали сведения о возможных боевых действиях на севере сектора.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла район Абу аль-Аджин, к востоку от Дир аль-Балаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в центральной части сектора.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары в районе Рафаха и Хан-Юниса; Хан-Юнис обстреливается израильской артиллерией.

Источники в Газе сообщали в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому семьи Абу Дараз в Тель аль-Султане, на юге сектора, погибли двое детей. Информация подтверждена видео и фотографиями.

Источники в Газе сообщали после полуночи, что пожарные расчеты продолжали тушить пожары в домах, находящихся рядом с больницей "Шифа". Утверждалось, что причиной возгораний являются боевые действия в этом районе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 4 апреля.

Отметим, что третью ночь подряд складывается впечатление о снижении интенсивности боевых действий в Газе. Это может быть связано с тем, что после расследования обстоятельств ошибочного удара ЦАХАЛа по автомобилю благотворительной международной организации World Central Kitchen процесс определения цели стал более сложным.