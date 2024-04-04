"Убить двух зайцев". Опубликованы новые материалы о деле Кастнера. Интервью

Примерно в полночь 4 марта 1957 года к дому номер 6 по улице Иммануэля Римского в Тель-Авиве подъехала машина и из нее вышел Исраэль Кастнер, редактор местной газеты на венгерском языке Új Kelet. Днем ранее с Кастнера, в адрес которого поступало множество угроз, была снята охрана. Как позже объяснял глава "Шин-Бет" (ШАБАК), из-за бюджетных сокращений и убежденности в том, что угроза миновала.

"Вы доктор Кастнер?" – посветил в лицо Кастнера фонариком незнакомый мужчина. Когда Кастнер ответил "да", мужчина выстрелил, но пистолет дал осечку. Кастнер бросился к дому. Вторая пуля попала в машину. Третья – в Кастнера. Раненого отвезли в больницу "Адаса", прооперировали, но спустя 11 дней, 15 марта, Кастнер скончался. Спустя несколько часов после покушения полиция уже задержала подозреваемых, членов праворадикального подполья. Их признали виновными, осудили на пожизненное заключение, но через несколько лет помиловали.

Убийство Исраэля Рудольфа Кастнера вошло в список загадок, споры о которых ходят в Израиле по сей день – напряду с убийством Арлозорова, делом Лавона и другими.

Но убийство Кастнера – это только одна из тайн, окружавших этого человека. Исраэль Кастнер во время Холокоста спас от смерти не менее 1685 венгерских евреев, выкупив их у немцев. В комплексе "Яд ва-Шем" Кастнеру, как праведнику народов мира, посвящена мемориальная доска. Но именем Кастнера не названа в Израиле ни одна улица – такие попытки были, но сталкивались с резким сопротивлением общественности, и только в 2015 году в Хайфе в небольшом парке была установлена табличка "Сад спасенных Кастнером".

Споры вокруг того, кем был Исраэль Кастнер – праведником или предателем, и почему и кем он был убит, не утихают по сей день, и недавно эта дискуссия вновь разгорелась благодаря исследованию доктора истории Надава Каплана, выпустившего книгу под названием "Почему был ликвидирован Кастнер". Спойлер – по мнению Каплана, Кастнера ликвидировал "Шин-Бет". Возможно, с ведома Давида Бен-Гуриона. Историк сам признает, что у него нет твердых доказательств этой теории, но значимость найденных Капланом документов и вопросы, которые поднимает его исследование, трудно переоценить.

Доктор Исраэль Кастнер (1906-1957) во время Второй мировой войны был одним из лидеров "Комитета спасения" Еврейского агентства в Венгрии. В рамках своих усилий по спасению венгерских евреев от уничтожения Кастнер вел переговоры с Адольфом Эйхманом и Куртом Бехером – главой экономического департамента СС в оккупированной Венгрии. В результате этих переговоров Кастнеру удалось выкупить 1685 евреев. Эта операция получила название "Поезд Кастнера".

В 1947 году Исраэль Кастнер с женой приехали в Эрец Исраэль, и вскоре стал видным деятелем партии МАПАЙ, где его, по всем прогнозам, ожидала серьезная политическая карьера. Однако после репатриации вокруг Кастнера стали ходить слухи о том, что, возможно, его роль в спасении венгерских евреев преувеличена, а в 1952 году малоизвестный публицист Михаэль Гринвальд опубликовал листовки, в которых обвиняет Кастнера в том, что тот спасал только своих родственников, товарищей по партии и богачей. Текст листовки заканчивался фразой "Кастнера нужно ликвидировать!"

Государство подало на Гринвальда в суд, обвинив его в клевете, но, благодаря адвокату Шмуэлю Тамиру, суд над Гринвальдом быстро превратился в суд над Кастнером, и тот в глазах общественности все более и более становился человеком, сотрудничавшим с нацистами. В деятельности Кастнера в Будапеште действительно были некоторые неясные моменты, а еще большую тень набрасывало на Кастнера то, что на Нюрнбернском процессе он дал ложные показания в пользу штандартенфюрера СС Курта Бехера, таким образом добившись освобождения последнего (сам Кастнер говорил, что дал Бехеру слово, что будет защищать его в обмен на спасение евреев).

В 1955 году судья окружного суда Иерусалима Биньямин Алеви вынес Гринвальду оправдательный приговор, тем самым в глазах общественности признав правоту подсудимого. Более того, в своем вердикте Алеви написал, что "Кастнер продал душу дьяволу". Жизнь Кастнера и его семьи превратилась в ад. На решение Алеви была подана апелляция, но Кастнер был убит еще до того, как Верховный суд успел его оправдать. Оправдательный приговор был вынесен только в 1958 году, когда судья Шимон Агранат написал в своем заключении, что "у Кастнера была только одна цель – спасти как можно больше евреев". Однако апелляция была принята не полностью. В своем решении Верховный суд отметил, что Кастнер действительно дал ложные показания и тем самым спас нацистского преступника. При этом Агранат, понимая, что моральные дилеммы не находятся в компетенции суда, написал "Кастнера будет судить история, а не суд". Как уже говорилось выше, суд истории пока выглядит довольно неоднозначно.

О том, что с убийством Кастнера не все так просто, разговоры пошли буквально сразу после покушения. Были две основные версии. Кастнера убил "Шин-Бет" по приказу МАПАЙ, поскольку Бен-Гурион и его соратники не хотели, чтобы Кастнер рассказал правду об их пассивности во время Холокоста и об их сотрудничестве с нацистскими преступниками после него. Кастнера действительно пытались убить еврейские террористы, он выжил, но спецслужбам эта идея понравилась, и его убили уже в тюрьме по тем же причинам.

Доктор Надав Каплан объясняет в своей книге, почему вторая версия невозможна и почему первая является правильной. Признавая, что доказательств этой версии у него, как и у многих его предшественников, нет, Каплан приводит значительное число косвенных улик, которые не были найдены ранее. Об этом он и рассказывает в интервью Newsru.co.il.

С Надавом Капланом беседовала Алла Гаврилова.

Доктор Каплан, почему вы начали расследовать убийство Исраэля Кастнера?

Меня давно интересовала судьба венгерских евреев. Диссертацию я защищал по еще одному праведнику народов мира – Раулю Валленбергу. А темой Кастнера начал интересоваться лет 15 назад, когда вышел американский документальный фильм об этом убийстве, и Зеэв Экштейн, стрелявший в Кастнера, в этом фильме утверждал, что Кастнера убил не его выстрел, а выстрел еще одного, четвертого участника покушения.

Когда шесть лет назад я решил все-таки исследовать убийство Кастнера, я прежде всего сделал то, что мне до сих пор кажется самым логичным. Я обратился в архивы ШАБАКа с просьбой предоставить мне документы о расследовании убийства. Но получил отказ, который аргументировали тем, что документов слишком много и в ШАБАКе недостаточно рабочей силы, чтобы их искать, а потом тем, что публикация этих документов угрожает государственной безопасности. Тогда, крайне этим удивленный, я подал иск в БАГАЦ, однако два года спустя мне удалось проиграть и в БАГАЦе. Сначала судейская коллегия во главе с председателем Верховного суда Эстер Хают явно усомнилась в доводах ШАБАКа и потребовала объяснений. Нас с адвокатом попросили выйти из зала, чтобы выслушать эти объяснения за закрытыми дверьми, и когда мы вернулись, мне сообщили, что суд принял доводы ШАБАКа и отклонил мой иск.

Я был поражен, ведь не может быть, чтобы методы ШАБАКа не изменились с 1957 года. О какой же тогда угрозе идет речь? Но есть золотое правило. Когда говорят об угрозе государственной безопасности, зачастую имеют в виду угрозу самим органам госбезопасности. И я решил искать сам.

Но какие-то документы БАГАЦ все же распорядился вам предоставить?

Да, десять документов, из которых можно было мало что выудить, поскольку большая их часть была закрашена из соображений секретности. У меня у самого на тот момент было уже 20 килограммов документов, которые мне удалось найти. Законным образом, хочу заметить.

С чего вы начали?

Сначала я запросил документы о расследовании у полиции Израиля, и все получил. Для анализа этих документов я нанял бывшего полицейского следователя, который изучил все отчеты по баллистике и так далее и пришел к выводу, что четвертого стрелявшего там быть не могло и что Кастнера действительно убила пуля Экштейна.

Я также получил медицинское дело Кастнера и материалы вскрытия, чтобы проверить версию о том, что он был убит уже в больнице. С помощью патологов и судмедэкспертов я исключил и эту версию. Получалось, что убийцей Кастнера действительно был Экштейн. Но кто отдал ему приказ?

Согласно материалам суда над тремя убийцами, Зеэвом Экштейном, Йосефом Минкесом и Даном Шемером, Экштейн сразу признался в том, что стрелял в Кастнера, и дал показания о том, что получил пистолет и приказ от своего товарища по подполью Йосефа Минкеса. Сам Минкес все отрицал и на следствии, и на суде. Дан Шемер, исполнявший роль водителя, вообще не был членом подполья, а был просто приятелем Экштейна по резервистской службе.

Вечером 3 марта Эпштейн и Шемер угнали джип, стоявший на углу улиц Бен-Гурион и Шломо а-Мелех в Тель-Авиве, где в то время находился зоопарк. После покушения они вернули машину в то же место и Экштейн сказал Шемеру оставить пистолет в бардачке. Там позже и нашла полиция орудие убийства. Экштейн объяснил это тем, что получил такое указание от Минкеса. Честно говоря, это сразу поставило меня в тупик. Экштейн, который пересел потом на свой мотоцикл, мог сто раз выбросить пистолет в Яркон. То есть, все выглядело так, как будто убийцы хотели, чтобы на них вышли как можно скорее. Но почему?

И тогда, читая материалы допросов Экштейна, я выяснил один интересный факт, вызывающий множество вопросов, на которые так никто не дал ответ. На допросе следователь по имени Цви Аарони, глава следственного отдела ШАБАКа и начальник оперативного отдела "Мосада", участвовавший в поимке Эйхмана, спросил Экштейна о том, когда тот в последний раз видел Якова Херути. Херути был главой той самой праворадикальной террористической группировки, боевиком которой был Экштейн. (Херути, бывший боец "Лехи", был известен как человек, организовавший ряд терактов, в частности против иностранных дипломатов, и ранее уже сидел в тюрьме – прим. ред.). Так вот, согласно протоколам допроса, Экштейн ответил следователю, что встречался с Херути утром 3 марта, в день покушения. Больше следователь о Херути не спрашивал, хотя было известно, что Экштейн подчинялся именно ему.

Более того, как указано в найденных мной протоколах суда, когда адвокат Херути, Ицхак Адерет, спросил на суде главу "Шин-Бет" Ису Арэля, почему Херути не задержали по подозрению в причастности к убийству Кастнера, Арэль туманно заявил, что это "находится на стадии проверки".

Как рассказывал много лет спустя Экштейн, Херути разрешили посетить задержанных в тюрьме, и во время этого визита он инструктировал их, как вести себя на допросах.

Херути был задержан только спустя шесть дней после покушения и совсем по другому делу. Годом ранее Херути занимался агитацией против Моше Шарета и расклеивал листовки с подстрекательствами против последнего. За это его задержали и судили. Суд над Херути проходил параллельно с судом над тремя подозреваемыми в убийстве Кастнера. Оба дела вела обвинительница Мириам Бен-Порат (позже судья Верховного суда и государственный контролер). И она обвиняла лидера террористов и "самого опасного человека в стране", как называл его глава "Шин-Бет", в расклеивании листовок. Тогда как на втором процессе она же обвиняла людей, про одного из которых было доподлинно известно, что он подчиняется Херути и встречался с ним в день убийства, в убийстве Кастнера. А Херути ни разу об этом не допросили.

В итоге Херути посадили в тюрьму на один год. Второй лидер подполья, Йосеф Минкес, вместе с Экштейном и Шемером сел за убийство Кастнера. И подполье прекратило свое существование.

В рамках работы над книгой вы неоднократно встречались с Зеэвом Экштейном и Яковом Херути. Что вам удалось узнать?

Из Экштейна мне удалось вытянуть только письменное признание о том, что он выдумал историю про "контрольный выстрел четвертого участника покушения". Он упорно молчал про возможное участие в этой истории Херути, которого явно боялся даже в глубокой старости.

Встреча с Херути не принесла никаких ощутимых результатов, он не сообщил мне ничего нового.

Какой вы делаете из всего этого вывод?

Мой вывод заключается в том, что убийство Кастнера было организовано "Шин-Бет". Вероятно, по распоряжению руководства МАПАЙ. То есть, решив уничтожить Кастнера, они пришли к Херути и предложили ему сделку – сесть в тюрьму не за терроризм, а за листовки, но для этого устроить убийство Кастнера. Пообещали, что убийцы долго сидеть не будут, так и произошло. Их помилованию было посвящено девять заседаний под руководством Давида Бен-Гуриона, это же уму непостижимо.

Таким образом были убиты два зайца – уничтожена террористическая группировка, которая причиняла государству множество проблем, одни только нападения на посольства СССР и Чехословакии чего стоят, и устранен Кастнер.

Я повторюсь, что все это только мои выводы и гипотезы, у меня нет твердых доказательств. Но я задаю в книге более 80 вопросов, на который до сих пор не получены ответы. Почему убийцы помогли полиции найти орудие убийства? Почему не допрашивали в связи с убийством Херути? Почему следователь упорно не хотел разбираться с участием Херути в этом деле даже после того, как оно стало очевидным из показаний Экштейна о том, что их последняя встреча состоялась в день покушения? Почему Бен-Гурион так стремился помиловать убийц и засекретить все связанные с этим делом документы?

Кстати, среди документов, которые мне были переданы из архива ШАБАКа по решению суда, есть документ о том, что убийство Кастнера стало для спецслужб полнейшей неожиданностью. Тогда как на заседании правительства 11 марта 1957 года Иса Арэль заявлял, что "Шит-Бет" знал о планах еврейских террористов убить Кастнера еще в 1955 году, в связи с чем спецслужбы задержали Экштейна и какое-то время он был двойным агентом. Протокол этого заседания был долгое время засекречен и опубликован в 2015 году в газете "Гаарец", где я его и прочел.

Десятки вопросов, и ни одного ответа.

Все это можно считать только косвенными уликами.

Я и не утверждаю, что у меня есть твердые доказательства. Но знаете поговорку? "Если это выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка". По крайней мере, следует задуматься над тем, утка ли это.

Но каков мотив? Зачем властям было ликвидировать Кастнера?

Думаю, как раз на этот вопрос ответ у меня есть. Хотя в данном случае отправной точкой мне послужило чужое открытие. В 1996 году израильский историк Шошана Бари-Ишони обнаружила квитанции, свидетельствующие о том, что поездки Исраэля Кастнера в Нюрнберг на суд над нацистскими преступниками были оплачены Еврейским агентством. Бари-Ишони предположила, что показания в пользу Курта Бехера были нужны по двум причинам. Во-первых, благодаря этому Бехер дал показания против Эрнста Кальтенбруннера. По мнению ряда израильских историков, именно показания Бехера привели Кальтенбруннера на виселицу. Во-вторых, Еврейскому агентству была нужна помощь Бехера, который отвечал в Венгрии за конфискацию еврейского имущества, чтобы вернуть деньги, часть из которых наверняка находились на тот момент на швейцарских счетах. Показания в пользу Бехера могли в тот момент считаться не такой высокой ценой, учитывая, как нужны были будущему еврейскому государству деньги на закупку оружия для неминуемой войны с арабскими странами.

Есть письмо от Кастнера министру финансов Элиэзеру Каплану. В письме Кастнер описывает, как получивший свободу благодаря его показаниям Бехер помог найти деньги на "машины". Имелось в виду оружие.

Но это еще не все. Когда в 1953 году было заключено соглашение о репарациях, одной из первых сделок стала закупка зерна в Турции. Эту сделку финансировали немцы, а посредником был никто иной как Курт Бехер. Израильская делегация, которая вела переговоры о репарациях, тщательно это скрывала, но я нашел и привожу в книге документы, которые это подтверждают. Мало того, как вы думаете, кто был в то время гендиректором канцелярии министерства торговли, отвечавшим за репарации? Исраэль Кастнер.

А теперь вспомните, как было встречено многими в Израиле соглашение о репарациях. Люди пошли на штурм Кнессета, сотни человек пострадали. Вообразите, что было бы с МАПАЙ, если бы стало известно, что правящая партия не только заключила соглашение о репарациях с ФРГ, но и действительно сотрудничала с нацистским преступником. Ведь только после суда, на котором была произнесена фраза о том, что "Кастнер продал душу дьяволу", МАПАЙ уже потерял на выборах много мандатов. А если бы стала известна вся правда?

Я полагаю, что лидеры МАПАЙ опасались решения Верховного суда по апелляции. Более конкретно – того, что если Верховный суд вслед за судом более низшей инстанции постановит, что Кастнер солгал в Нюрнберге, чтобы спасти нациста Бехера, Кастнер не будет готов выносить этот пожизненный позор в одиночку и расскажет правду о том, что сделал это по поручению государства.

Я не уверена, что эта теория объясняет отказ ШАБАКа публиковать документы того времени, ведь прошло почти 70 лет.

Тамир Пардо, бывший глава "Мосада", в интервью программе "Увда" как-то назвал "Мосад" "уголовной организацией с государственной лицензией". Я думаю, что это можно отнести и к ШАБАКу. И такие организации не любят раскрывать свои секреты даже много лет спустя. В истории Израиля есть тому множество примеров.

Убийство Кастнера, на мой взгляд, – это одна из самых темных страниц в истории государства. Честно говоря, мне было очень тяжело заниматься этим исследованием. И чем дальше – тем тяжелее. Я сам выходец из системы. Я демобилизовался из ВВС ЦАХАЛа в чине полковника, служил в резерве до 53 лет. Мой отец был таким ярым сторонником Бен-Гуриона, что его удар бы хватил, если бы он прочел мою книгу. Но я убежден, что правда всегда стоит того, чтобы ее искать.