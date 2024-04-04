ЦАХАЛ подтвердил сообщения о ночных ударах по целям в Ливане. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 4 апреля израильские ВВС атаковали наблюдательные посты террористической организации "Хизбалла" в районе Аль-Хиам и инфраструктуру в районе Кфар-Килы.

В ночь на 4 апреля, вскоре после сигнала тревоги в израильском поселке Кешет, на юге Голанских высот, ливанские источники сообщали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по целям в деревне Кфар-Кила. Позже сообщалось, что артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Аль-Хиаме, на юге Ливана.