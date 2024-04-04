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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил сообщения о ночных ударах по целям в Ливане. Видео

время публикации: 04 апреля 2024 г., 10:01 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 10:01
ЦАХАЛ подтвердил сообщения о ночных ударах по целям в Ливане. Видео
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 4 апреля израильские ВВС атаковали наблюдательные посты террористической организации "Хизбалла" в районе Аль-Хиам и инфраструктуру в районе Кфар-Килы.

В ночь на 4 апреля, вскоре после сигнала тревоги в израильском поселке Кешет, на юге Голанских высот, ливанские источники сообщали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по целям в деревне Кфар-Кила. Позже сообщалось, что артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Аль-Хиаме, на юге Ливана.

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Ливанские источники: ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям в южном Ливане