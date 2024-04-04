Силы ЦАХАЛа в ночь на 4 апреля действовали в районах Шхема, Калькилии, Рамаллы, Дженина, Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 4 апреля действовали в Шхеме и около Шхема (в Тале), в Калькилии и около Калькилии (в Аззуне), в Рамалле (в лагере Аль-Амари) и около Рамаллы (в Шабтине, Кибии), в Дженине и около Дженина (в Аль-Ямуне, Буркине, Кабатии), в Хевроне и около Хеврона (в Тафухе, Ас-Саму), в Бейт-Лехеме (в Даэйшэ).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 4 апреля.

Поступали сообщения о столкновениях в Анате, к северу от Иерусалима. Местные боевики применяли петарды и фейерверки против пограничной полиции.