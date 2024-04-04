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Прогноз погоды на 4 апреля: небольшой спад жары, туман в низинах

время публикации: 04 апреля 2024 г., 05:17 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 05:23
Прогноз погоды на 4 апреля: небольшой спад жары, туман в низинах
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 4 апреля, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной. В низинах местами туман. Малооблачно.

В Иерусалиме – 16-25 градусов, в Тель-Авиве – 12-25, в Хайфе – 16-23, в Эйлате – 22-36, в Беэр-Шеве – 15-30, в Мицпе-Рамоне – 13-26, на побережье Мертвого моря – 22-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-23, в Ариэле – 18-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-31, на Голанских высотах – 13-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градусов, высота волн – 10-40 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В пятницу-воскресенье ожидается постепенное понижение температуры. В воскресенье ожидаются дожди на севере.

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