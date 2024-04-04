Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 4 апреля, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной. В низинах местами туман. Малооблачно.

В Иерусалиме – 16-25 градусов, в Тель-Авиве – 12-25, в Хайфе – 16-23, в Эйлате – 22-36, в Беэр-Шеве – 15-30, в Мицпе-Рамоне – 13-26, на побережье Мертвого моря – 22-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-23, в Ариэле – 18-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-31, на Голанских высотах – 13-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градусов, высота волн – 10-40 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В пятницу-воскресенье ожидается постепенное понижение температуры. В воскресенье ожидаются дожди на севере.