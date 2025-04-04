Администрация Трампа готова продать Израилю более 20 тысяч винтовок M16
время публикации: 04 апреля 2025 г., 15:50 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 16:02
Администрация Трампа продвигает продажу Израилю более 20 тысяч винтовок M16, которую администрация Байдена отложила из-за опасений, что оружие будет использоваться поселенцами.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ и источник, знакомый с ситуацией.
Запрос на большую партию винтовок американского производства поступил от Израиля в первую неделю войны, и они предназначались для гражданских отрядов быстрого реагирования в приграничных районах.
В 2023 году в Белом доме отнеслись к запросу Израиля "осторожно" из-за опасений, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир раздаст оружие еврейским экстремистам на Западном берегу. Об этом писало издание Axios.