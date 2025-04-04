x
04 апреля 2025
|
последняя новость: 16:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 апреля 2025
|
04 апреля 2025
|
последняя новость: 16:22
04 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Администрация Трампа готова продать Израилю более 20 тысяч винтовок M16

Дональд Трамп
Вооружения
время публикации: 04 апреля 2025 г., 15:50 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 16:02
Администрация Трампа готова продать Израилю более 20 тысяч винтовок M16
AP Photo/Majdi

Администрация Трампа продвигает продажу Израилю более 20 тысяч винтовок M16, которую администрация Байдена отложила из-за опасений, что оружие будет использоваться поселенцами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ и источник, знакомый с ситуацией.

Запрос на большую партию винтовок американского производства поступил от Израиля в первую неделю войны, и они предназначались для гражданских отрядов быстрого реагирования в приграничных районах.

В 2023 году в Белом доме отнеслись к запросу Израиля "осторожно" из-за опасений, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир раздаст оружие еврейским экстремистам на Западном берегу. Об этом писало издание Axios.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 13 декабря 2023

Axios: администрация Байдена тормозит продажу Израилю 20 тысяч винтовок M16