Добровольцы и полиция спасли мальчика, потерявшего сознание во время похода по Иерусалимским горам
время публикации: 04 апреля 2025 г., 15:32 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 16:08
Добровольцы спасательного отряда Эцион-Иегуда полиции и бойцы МАГАВ приняли участие в спасении 11-летнего мальчика, потерявшего сознание во время похода по Иерусалимским горам. Предположительно, мальчику стало плохо из-за теплового удара.
Силы полиции и добровольцы прибыли на место и эвакуировали пострадавшего туриста с помощью врача. Парамедики МАДА оказали мальчику первую неотложную медицинскую помощь до прибытия военного эвакуационного вертолета.
Мальчик был доставлен в больницу "АдасаЭйн-Керем". Он без сознания, но в стабильном состоянии.