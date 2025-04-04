Добровольцы и полиция спасли мальчика, потерявшего сознание во время похода по Иерусалимским горам

Добровольцы спасательного отряда Эцион-Иегуда полиции и бойцы МАГАВ приняли участие в спасении 11-летнего мальчика, потерявшего сознание во время похода по Иерусалимским горам. Предположительно, мальчику стало плохо из-за теплового удара.

Силы полиции и добровольцы прибыли на место и эвакуировали пострадавшего туриста с помощью врача. Парамедики МАДА оказали мальчику первую неотложную медицинскую помощь до прибытия военного эвакуационного вертолета.

Мальчик был доставлен в больницу "АдасаЭйн-Керем". Он без сознания, но в стабильном состоянии.