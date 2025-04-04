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Израиль

Добровольцы и полиция спасли мальчика, потерявшего сознание во время похода по Иерусалимским горам

Мада
Полиция
время публикации: 04 апреля 2025 г., 15:32 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 16:08
Добровольцы и полиция спасли мальчика, потерявшего сознание во время похода по Иерусалимским горам
Пресс-служба полиции Израиля

Добровольцы спасательного отряда Эцион-Иегуда полиции и бойцы МАГАВ приняли участие в спасении 11-летнего мальчика, потерявшего сознание во время похода по Иерусалимским горам. Предположительно, мальчику стало плохо из-за теплового удара.

Силы полиции и добровольцы прибыли на место и эвакуировали пострадавшего туриста с помощью врача. Парамедики МАДА оказали мальчику первую неотложную медицинскую помощь до прибытия военного эвакуационного вертолета.

Мальчик был доставлен в больницу "АдасаЭйн-Керем". Он без сознания, но в стабильном состоянии.

Израиль
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