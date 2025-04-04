Академия иврита назвала одну из бабочек в память о 5-летнем Ариэле Бибасе

Академия языка иврит приняла решение изменить название бабочки "כִּתְמִית ירושלים" ("Китмит Йерушалаим") на "כִּתְמִית אריאל" ("Китмит Ариэль") в память о 5-летнем Ариэле Бибасе, который был похищен в "черную субботу" 7 октября 2023 года и жестоко убит террористами вместе с матерью и младшим братом.

Академия сообщила о своем решении Ярдену Бибасу, отцу Ариэля, заметив: "Мы посчитали, что из всех оранжевых бабочек нашей страны именно эта достойна носить имя Ариэль, поскольку в ее названии – одно из имен Иерусалима".

Эта оранжевая бабочка в черных пятнах (по-русски ее называют "шашечница изящная") принадлежит к виду дневных бабочек рода Melitaea семейства Нимфалиды (Nymphalidae).