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Израиль

Глава ШАБАКа сообщил Ярдену Бибасу о ликвидации террориста, похитившего его жену и детей

Террористы
ШАБАК
время публикации: 04 апреля 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 23:07
Глава ШАБАКа Ронен Бар сообщил Ярдену Бибасу о ликвидации террориста, похитившего его жену и детей
AP Photo/Maya Alleruzzo

Глава ШАБАКа Ронен Бар сообщил Ярдену Бибасу, что в Газе ликвидирован террорист Мохаммад Хасан Ауад, руководивший похищением его жены и сыновей, Шири, Ариэля и Кфира Бибасов и, предположительно, причастный к их убийству.

Ярден Бибас (35) – гражданин Израиля, проживал в кибуце Нир-Оз с женой и двумя маленькими детьми. 7 октября 2023 года был захвачен террористами в заложники вместе с женой и детьми. На момент похищения детям было четыре года и девять месяцев, их матери Шири – 32 года. Родители Шири, Йосеф и Маргит Сильверман, также жившие в Нир-Озе, были убиты террористами.

Ярден Бибас был освобожден из плена в рамках сделки по "обмену" 1 февраля 2025 года. Тела убитых Шири, Кфира и Ариэля были переданы террористами в Израиль 20-21 февраля 2025 года.

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ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован Мохаммад Хасан Ауад, руководивший похищением семьи Бибас