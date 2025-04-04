ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован Мохаммад Хасан Ауад, руководивший похищением семьи Бибас

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают: в Газе ликвидирован террорист Мохаммад Хасан Ауад, близкий к руководству террористической организации "Катааб Муджахеддин".

Ауад участвовал в нападении на кибуц Нир-Оз, руководил похищением Шири, Ариэля и Кфира Бибасов и, предположительно, был причастен к их убийству.

7 октября 2023 года террористы похитили из кибуца Нир-Оз Ярдена Бибаса, его жену Шири и двух их маленьких детей – Кфира, которому на момент похищения было девять месяцев, и Ариэля, которому было пять лет. Ярден Бибас был освобожден из плена в рамках сделки по "обмену" 1 февраля 2025 года. Шири, Кфира и Ариэля террористы убили. Тела убитых были переданы террористами в Израиль 20-21 февраля 2025 года.

26 февраля десятки тысяч израильтян проводили в последний путь Шири, Кфира и Ариэля. Они были похоронены на кладбище поселка Цоар (региональный совет Эшколь), примерно в 7 км от границы Газы.