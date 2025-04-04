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Израиль

Ликвидирован ключевой специалист ХАМАСа по психологическому террору

Война с ХАМАСом
ХАМАС
Террористы
время публикации: 04 апреля 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 17:39
Ликвидирован ключевой специалист ХАМАСа по психологическому террору
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа атаковали и ликвидировали террориста Махмуда Салаха Мохаммада Бардуиля, который являлся ключевым пропагандистом и специалистом по психологическому террору в боевом крыле террористической организации ХАМАС.

Бардуиль систематически распространял ложную информацию, способствовавшую ведению психологической войны.

Среди прочего, он участвовал в производстве циничных пропагандистских видеороликов ХАМАСа, в которых террористы снимали заложников.

Израиль
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