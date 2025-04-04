Ликвидирован ключевой специалист ХАМАСа по психологическому террору

Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа атаковали и ликвидировали террориста Махмуда Салаха Мохаммада Бардуиля, который являлся ключевым пропагандистом и специалистом по психологическому террору в боевом крыле террористической организации ХАМАС.

Бардуиль систематически распространял ложную информацию, способствовавшую ведению психологической войны.

Среди прочего, он участвовал в производстве циничных пропагандистских видеороликов ХАМАСа, в которых террористы снимали заложников.