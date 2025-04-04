В Холоне осквернен памятник Йони Нетаниягу, брату премьер-министра
время публикации: 04 апреля 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 19:24
В Холоне осквернен памятник Йони Нетаниягу, брату премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Надписи "Биби – предатель" и "Резня Нетаниягу" были нанесены аэрозольной на памятник из баллоничика с краской.
Надписи ббыли стерты усилиями муниципальных служащих и прохожих.
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал инцидент, сказав: "Я был в ужасе, когда увидел это".
Йони Нетаниягу погиб 4 июля 1976 года при исполнении служебных обязанностей во время освобождения заложников в аэропорту Энтеббе.