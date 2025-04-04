В Холоне осквернен памятник Йони Нетаниягу, брату премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Надписи "Биби – предатель" и "Резня Нетаниягу" были нанесены аэрозольной на памятник из баллоничика с краской.

Надписи ббыли стерты усилиями муниципальных служащих и прохожих.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал инцидент, сказав: "Я был в ужасе, когда увидел это".

Йони Нетаниягу погиб 4 июля 1976 года при исполнении служебных обязанностей во время освобождения заложников в аэропорту Энтеббе.