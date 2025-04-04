x
04 апреля 2025
|
последняя новость: 19:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 апреля 2025
|
04 апреля 2025
|
последняя новость: 19:30
04 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Холоне осквернен памятник Йони Нетаниягу, брату премьер-министра

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 04 апреля 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 19:24
В Холоне осквернен памятник Йони Нетаниягу, брату премьер-министра
Amos Ben Gershom/GPO/Flah90

В Холоне осквернен памятник Йони Нетаниягу, брату премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Надписи "Биби – предатель" и "Резня Нетаниягу" были нанесены аэрозольной на памятник из баллоничика с краской.

Надписи ббыли стерты усилиями муниципальных служащих и прохожих.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал инцидент, сказав: "Я был в ужасе, когда увидел это".

Йони Нетаниягу погиб 4 июля 1976 года при исполнении служебных обязанностей во время освобождения заложников в аэропорту Энтеббе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 июня 2023

На могиле Йони Нетаниягу обнаружено письмо с угрозами в адрес премьер-министра Израиля