Силами ВВС ЦАХАЛа ликвидирован главный валютный "меняла" ХАМАСа в Газе

Силами ВВС ЦАХАЛа при содействии ШАБАКа в городе Газа был ликвидирован Саид Ахмад Аль-Абд Аль-Хасири, глава центрального обменного пункта валюты террористической организации ХАМАС.

Аль-Хасири возглавлял обменный пункт "Аль-Уфак", который ранее был признан террористической организацией из-за его причастности к переводу средств террористическим группировкам.

Лично Аль-Хасири был причастен к многочисленным переводам средств боевому крылу ХАМАСа на протяжении многих лет, особенно во время войны "Железные мечи".