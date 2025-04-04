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Израиль

Силами ВВС ЦАХАЛа ликвидирован главный валютный "меняла" ХАМАСа в Газе

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
Террористы
время публикации: 04 апреля 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 18:52
Силами ВВС ЦАХАЛа ликвидирован главный валютный "меняла" ХАМАСа в Газе
AP Photo/Leo Correa

Силами ВВС ЦАХАЛа при содействии ШАБАКа в городе Газа был ликвидирован Саид Ахмад Аль-Абд Аль-Хасири, глава центрального обменного пункта валюты террористической организации ХАМАС.

Аль-Хасири возглавлял обменный пункт "Аль-Уфак", который ранее был признан террористической организацией из-за его причастности к переводу средств террористическим группировкам.

Лично Аль-Хасири был причастен к многочисленным переводам средств боевому крылу ХАМАСа на протяжении многих лет, особенно во время войны "Железные мечи".

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