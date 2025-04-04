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Израиль

ЦАХАЛ расширяет наземную операцию на востоке города Газа

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 04 апреля 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 08:22
ЦАХАЛ расширяет наземную операцию на востоке города Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля расширяет наземные операции на севере сектора Газы. Рано утром 4 апреля начались активные действия наземных сил в районе Шуджаийя, на востоке города Газа.

"В ходе операции военные уже уничтожили ряд террористов и разрушили террористическую инфраструктуру. Среди прочего, был уничтожен командно-штабной комплекс, который использовался террористами ХАМАСа для планирования и руководства террористическими операциями", – заявляет ЦАХАЛ.

Ранее ЦАХАЛ призывал мирное население эвакуироваться из района Шуджаийя.

Израиль
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