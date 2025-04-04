ЦАХАЛ расширяет наземную операцию на востоке города Газа

Армия обороны Израиля расширяет наземные операции на севере сектора Газы. Рано утром 4 апреля начались активные действия наземных сил в районе Шуджаийя, на востоке города Газа.

"В ходе операции военные уже уничтожили ряд террористов и разрушили террористическую инфраструктуру. Среди прочего, был уничтожен командно-штабной комплекс, который использовался террористами ХАМАСа для планирования и руководства террористическими операциями", – заявляет ЦАХАЛ.

Ранее ЦАХАЛ призывал мирное население эвакуироваться из района Шуджаийя.