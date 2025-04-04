40% эвакуированных жителей севера еще не вернулись в свои дома

За месяц, прошедший с прекращения финансирования государством пребывания в эвакуации, в свои дома вернулись около 40 тысяч из 67 тысяч жителей севера, эвакуированных в октябре 2023 года, сообщает 12-й канал ИТВ.

Около 4000 северян продолжают жить в отелях за счет выплат, положенных им за возвращение в свои дома. Еще 23 тысячи продолжают жить в арендованных квартирах или у родственников.

Больше всего вернувшихся – в Араб аль-Арамше (98%, правда значительная часть населения продолжала жить в деревне и во время войны), Шломи (91%), кибуце Саса (90%). Около 80% жителей вернулись в поселки Реэм, Яара, Бецет.

В то же время в наиболее пострадавшие от ракетных обстрелов Манару и Метулу вернулись всего 6% и 14% соответственно. Остальным пока что просто некуда возвращаться.

В Кирьят-Шмону, крупнейший эвакуированный населенный пункт севера, вернулись 11,5 тысяч из 26,4 тысяч эвакуированных, то есть лишь 44%.