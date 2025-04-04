Внимание, розыск: пропал Йосеф Ицхак Авраами из Кирьят-Гата
время публикации: 04 апреля 2025 г., 05:23 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 05:28
Полиция Израиля просит помощи в розыске Йосефа Ицхака Авраами из Кирьят-Гата. В последний раз его видели 27 марта в парка А-Яркон в Тель-Авиве. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Возраст не указан. Судя по фото, примерно 30 лет.
Приметы пропавшего: рост 1.80, темные волосы, полного телосложения, темные глаза. Описания одежды нет.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6872222.