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Израиль

Внимание, розыск: пропал Йосеф Ицхак Авраами из Кирьят-Гата

Полиция
Розыск
время публикации: 04 апреля 2025 г., 05:23 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 05:28
Внимание, розыск: пропал Йосеф Ицхак Авраами из Кирьят-Гата
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске Йосефа Ицхака Авраами из Кирьят-Гата. В последний раз его видели 27 марта в парка А-Яркон в Тель-Авиве. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Возраст не указан. Судя по фото, примерно 30 лет.

Приметы пропавшего: рост 1.80, темные волосы, полного телосложения, темные глаза. Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6872222.

Израиль
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