x
04 апреля 2025
|
последняя новость: 01:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 апреля 2025
|
04 апреля 2025
|
последняя новость: 01:51
04 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле деревни Хусан бойцы ЦАХАЛа ликвидировали камнеметателя

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 04 апреля 2025 г., 01:51 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 01:51
Возле деревни Хусан бойцы ЦАХАЛа ликвидировали камнеметателя
Nasser Ishtayeh/Flash90

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации рядом с деревней Хусан, в зоне действия бригады "Эцион", палестинского камнеметателя, его сообщник ранен.

Вечером 3 апреля палестинские камнеметатели атаковали израильские машины на 375-й трассе, недалеко от деревни Хусан, в зоне действия бригады "Эцион". Действия камнеметателей представляли угрозу для водителей и их пассажиров.

Бойцы 636-го подразделения для устранения угрозы открыли огонь в сторону камнеметателей, убив одного из них и ранив другого.

Никто из военнослужащих в результате инцидента не пострадал.

"Силы ЦАХАЛа продолжат оборонительные и наступательные действия по всей Иудее и Самарии для обеспечения безопасности жителей этих районов", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2025

Возле поселения Эвьятар в результате "каменной атаки" ранена израильтянка
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 марта 2025

Возле деревни Хусан в результате "каменной атаки" ранен водитель
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 февраля 2025

Возле арабской деревни Сиир израильские военные нейтрализовали "камнеметателя"