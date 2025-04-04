Возле деревни Хусан бойцы ЦАХАЛа ликвидировали камнеметателя

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации рядом с деревней Хусан, в зоне действия бригады "Эцион", палестинского камнеметателя, его сообщник ранен.

Вечером 3 апреля палестинские камнеметатели атаковали израильские машины на 375-й трассе, недалеко от деревни Хусан, в зоне действия бригады "Эцион". Действия камнеметателей представляли угрозу для водителей и их пассажиров.

Бойцы 636-го подразделения для устранения угрозы открыли огонь в сторону камнеметателей, убив одного из них и ранив другого.

Никто из военнослужащих в результате инцидента не пострадал.

"Силы ЦАХАЛа продолжат оборонительные и наступательные действия по всей Иудее и Самарии для обеспечения безопасности жителей этих районов", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.