Возле деревни Хусан бойцы ЦАХАЛа ликвидировали камнеметателя
время публикации: 04 апреля 2025 г., 01:51 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 01:51
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации рядом с деревней Хусан, в зоне действия бригады "Эцион", палестинского камнеметателя, его сообщник ранен.
Вечером 3 апреля палестинские камнеметатели атаковали израильские машины на 375-й трассе, недалеко от деревни Хусан, в зоне действия бригады "Эцион". Действия камнеметателей представляли угрозу для водителей и их пассажиров.
Бойцы 636-го подразделения для устранения угрозы открыли огонь в сторону камнеметателей, убив одного из них и ранив другого.
Никто из военнослужащих в результате инцидента не пострадал.
"Силы ЦАХАЛа продолжат оборонительные и наступательные действия по всей Иудее и Самарии для обеспечения безопасности жителей этих районов", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.
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