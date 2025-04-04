В Иерусалиме проходит марафон Winner. Список перекрываемых улиц

Сегодня, 4 апреля, в Иерусалиме проходит марафон Winner. Старт будет дан в 6:45. В марафоне, ежегодно организуемом муниципалитетом Иерусалима, примут участие несколько тысяч человек.

С раннего утра в пятницу на улицах столицы развернуты сотни полицейских, бойцов пограничной полиции, волонтеров и распорядителей. Дорожная полиция направляет транспортные средства на альтернативные маршруты, обеспечивать нормальное и безопасное движение в зонах марафона и рядом с ними.

Список перекрываемых улиц:

Улица Рупин будет закрыта для движения транспорта с 23:30 в четверг, 3 апреля, до окончания мероприятия в пятницу.

Проспекты Рабин и Бен-Цви будут закрыты для движения с 04:00 в пятницу, 4 апреля.

С 04:30 пятницы, 4 апреля, будут закрыты следующие улицы: кампус Еврейского университета, Натаниэль Лорх, Рабин, Зусман, Каплан, Бецалель, Бен-Иегуда, Шмуэль а-Нагид, Хаим Хазаз, Черниховский, Фихман, Пальмах, Газа, а-Наси, Керен а-Йесод, Агрон, Мелех Джордж, Цанханим, Хаим Бар-Лев, Джордж Адам Смит, ЛЕХИ, Мартин Бубер, Беньямин Мазар, Черчилль, Карив, Яффские ворота, Армянский патриархат, Сионские ворота, Хативат Йерушалаим, Мелех Давид, Элиягу Шама, Эмиль Бота, Жаботинский, Молхо, Маркус, Дубнов, Сеген Коэн, Эмек Рефаим, Дерех а-Ракевет, Дерех Бейт-Лехем, Давид Ремез, Дерех Хеврон между улицами Ремез и Винер, Яновски, Иегуда, Пьер Кениг, Элазар Хамодаи, Ковшей Катамон, а-Рав Герцог, Залман Шнеор, Иегошуа Явин, Ган Сакер.

Во время марафона автомобили, припаркованные вдоль маршрутов забега, не смогут выехать до окончания мероприятия и открытия маршрутов.

Парковка на улицах Бен-Цви и Мевакер а-Медина запрещена с 16:00 в четверг, 3 апреля, до окончания мероприятия в пятницу, в 14:00.

Категорически запрещается запускать дроны/гражданские летательные аппараты во время марафона.