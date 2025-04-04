Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 4 апреля, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Вечером возможны моросящие дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 10-18 градусов, в Тель-Авиве – 13-21, в Хайфе – 14-19, в Эйлате – 19-29, в Беэр-Шеве – 12-22, в Мицпе-Рамоне – 13-22, на побережье Мертвого моря – 18-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-20, в Ариэле – 12-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-22, на Голанских высотах – 11-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу температура немного понизится. В воскресенье ожидается резкое повышение температуры. В понедельник будет облачно, температура выше среднесезонной. Во вторник – шарав, очень жарко. В среду-четверг – значительное понижение температуры.