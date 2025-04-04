Внимание, розыск: пропала 15-летняя Реут Туати из Цур-Адасы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 15-летняя Реут Туати из Цур-Адасы. В последний раз ее видели в четверг, 3 апреля, после чего от девушки не было вестей. Полиция подчеркивает: есть основания опасаться за жизнь пропавшей.

Приметы девушки: рост 160 см, шатенка, стройного телосложения, синие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Реут, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Матэ Иегуда по телефону 02-9902385.