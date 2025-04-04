Доставленные в Израиль контрабандой зеленые мартышки создают новую стаю в приюте

Приют для обезьян, действующий в районе Бен-Шемена, в последние несколько недель вынужден справляться с наплывом зеленых мартышек, которые были контрабандой доставлены в Израиль и незаконно содержались в разных районах страны.

Некоторые из 23 обезьянок уже вышли из карантина и проходят первое объединение в группы в обучающей зоне приюта. Дело в том, что обезьяны вообще, и зеленые мартышки, в частности, это социальные животные, которым жизненно необходимо постоянно общаться с себе подобными, жить в стаях и создавать дружеские и семейные связи.

Некоторым из спасенных обезьян удалось быстро присоединиться к новым друзьям, другие нуждаются в длительной адаптации в спокойной обстановке с привлечением специалистов. Многие из конфискованных у торговцев или недобросовестных покупателей зеленых мартышек пережили жестокое обращение, и им требуется восстановительное лечение.

Две обезьяны – Миго, прибывший со сломанным тазом, и Микуно, прибывший со сломанной рукой, все еще находятся в больничном отсеке питомника. Найденный в арабском квартале Иерусалима самец зеленой мартышки, который был прикован цепью с замком к мусорному баку, получил имя Борух. Чтобы снять с обезьянки цепь, пришлось перепиливать железные кольца. Цепь, которая удерживала Боруха, весила больше килограмма – то есть, мартышке приходилось таскать груз, составляющий почти четверть его собственного веса.

В питомнике подчеркивают: обезьяны это не домашние животные, это дикие социальные животные, которые должны жить среди других обезьян их вида. Люди, которые заводят в доме обезьяну, не могут заменить ей общество себе подобных, в результате такие домашние питомцы становятся все более депрессивными и агрессивными.

Между тем, в воскресенье в Тверии была обнаружена еще одна зеленая мартышка: ее держали в кладовке во дворе жилого дома. Инспекторы Управления природы и парков поймали ее и доставили в питомник, где она присоединится к остальным зеленым мартышкам. Подозреваемый в незаконном содержании обезьяны был задержан.

Из-за неожиданного и такого массового пополнения питомника, приют для обезьян был вынужден объявить о сборе средств, необходимых для содержания и лечения новых питомцев. Внести пожертвование на помощь приюту можно при помощи его официального сайта. Помогают приюту и посетители, которые приобретают билеты на посещение обезьяньего питомника.