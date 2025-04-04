ШАБАК, "Катаргейт" и явление Беннета. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

На уходящей неделе завершилась зимняя сессия Кнессета. Для премьер-министра Биньямина Нетаниягу она увенчалась полным и абсолютным успехом. Бюджет утвержден, коалиция не только не рухнула, но и увеличила свою базу до 68 мандатов, закона об освобождении учащихся йешив от службы нет, но есть процесс его обсуждения (как известно, Биньямин Нетаниягу более всего любит процессы, которые никогда не заканчиваются) и никаких угроз со стороны коалиционных партнеров не предвидится. Трудно представить более внушительное достижение коалиции через полтора года после начала войны. Это достижение еще раз доказывает, что Нетаниягу остается профессионалом экстра-класса в том, что касается политических дел. Он умело воспользовался слабой позицией Гидеона Саара, страстным желанием Итамара Бен-Гвира вернуться в правительство, а также отсутствием реальных альтернатив у ультраортодоксальных партий, что не позволяет им всерьез угрожать Нетаниягу "разводом". Политика – это профессия, и Нетаниягу не случайно считается одним из сильнейших профи в политическом мире.

И в то же самое время, на этой неделе, премьер-министр Биньямин Нетаниягу потерпел один из самых серьезных провалов в вопросе, который имеет к политике непосредственное отношение. Между заявлением о решении назначить бывшего командующего ВМС Эли Шарвита на должность главы общей службы безопасности (ШАБАК) до того момента, как Нетаниягу объявил об отмене этого решения, прошло менее 25 часов. Глава правительства так и не дал объяснения природе этого феерического сальто. Однако хорошо известно, что решение отменить назначение Шарвита было принято под давлением приближенных (есть те, кто говорят, что речь идет о самых приближенных) к Нетаниягу лиц.

Человек, который управляет неуправляемой коалицией, вновь и вновь противостоит международному давлению и принимает решения по вопросам жизни и смерти, вновь оказался не в состоянии противостоять давлению небольшой, хоть и агрессивной группы людей. Как такое может быть? На этот вопрос предстоит отвечать историкам. В отношении Нетаниягу их время еще не пришло.

Назначение и увольнение Шарвита: знакомый и тревожный фарс

Решение Биньямина Нетаниягу назначить Шарвита на пост главы ШАБАКа было опубликовано рано утром 31 марта. Кандидатура Шарвита была презентована, несмотря на то, что ни тогда, ни сейчас неясно, в какой степени такая презентация релевантна. 8 апреля БАГАЦ будет рассматривать апелляцию, поданную против увольнения Ронена Бара. Презентуя потенциального преемника Бара, Нетаниягу не ставил суд перед фактом, но безусловно демонстрировал свои намерения и подталкивал БАГАЦ к определенному решению.

Кандидатура Шарвита не была случайной. Не впервые на должность главы ШАБАКа предлагался человек не из системы спецслужб. 30 лет назад, после убийства премьер-министра Ицхака Рабина, был назначен Ами Аялон (также пришедший из ВМС), сейчас был предложен Эли Шарвит. Помимо того, что Шарвит должен был прийти в ШАБАК "с чистого листа", он к тому же опровергал утверждения противников Нетаниягу, что тот попытается назначить на должность куклу, которую сможет дергать за ниточки по своему желанию. Именно поэтому единственная претензия, которую противники Нетаниягу, да и то не все, предъявляли в первые часы, вращалась вокруг отсутствия опыта у Шарвита в том, что касается контрразведывательной деятельности. Все остальное их вполне устраивало, в частности тот факт, что Шарвит был резким противником юридической реформы. Как утверждает журналист Амит Сегаль, и не только он, об этом знал и Нетаниягу. Знал и, тем не менее, а может быть именно поэтому, решил назначить Шарвита. "Посмотрите, я хоть и против deep state, но безопасность Израиля превыше всего", – возможно, хотел показать премьер. Очень быстро выяснилось, что все не так просто. Сторонники премьер-министра были возмущены тем, что, объявляя войну враждебному аппарату чиновников, Нетаниягу назначает на один из самых сильных и влиятельных постов, того, кто является частью этого аппарата и участником демонстраций в его защиту. Статья Шарвита с критикой в адрес президента Трампа хоть и была одним из элементов "компромата" на него, но далеко не главным.

Критика в адрес Нетаниягу была резкой и звучала из уст тех, кто крайне редко выступает против премьера. Сначала из окружения Нетаниягу поступили невнятные слова о том, что он "не знал об участии Шарвита в демонстрациях на Каплан", а вскоре Инон Магаль и другие приближенные к Нетаниягу заговорили о том, что назначения не будет.

На следующее утро было опубликовано официальное заявление канцелярии. Карьера Эли Шарвита на должности главы ШАБАКа закончилась. "Рассматриваются другие кандидатуры".

Проблема этой истории не в мотивах отмены назначения. Глава правительства имеет право стремиться к тому, чтобы на ключевых должностях находились люди, разделяющие его мировоззрение. Тем более с тех пор, как главы силовых структур открыто выступают с политическими и околополитическими заявлениями. Однако процесс принятия решений не может не тревожить. Если Нетаниягу знал о "компромате" на Шарвита и, тем не менее, принял решение его назначить, то почему поддался давлению? Если не знал, то опять же уместно спросить, – как так?

Подобное фиаско происходит не в первый раз. Семь лет назад, в апреле 2018 года, глава правительства торжественно презентовал согласованный с ООН проект удаления из страны части инфильтрантов, не имеющих статуса. Этот план, допускающий пребывание в Израиле немалого числа нелегалов, вызвал такую критику в правом лагере, что Нетаниягу объявил об отмене плана всего через несколько часов после его презентации.

То, что произошло на этой неделе, хорошо знакомый, но тревожный фарс.

"Катаргейт": Нетаниягу не в курсе, советники под арестом

Премьер-министры любят "не знать". Особенно они любят "не знать" того, что знать неудобно. Эхуд Барак, например, в свое время "понятия не имел" об общественных организациях, которые на деньги не очень ясного источника, проводили кампании в поддержку "солдата номер один" на выборах 1999 года.

Биньямин Нетаниягу на этой неделе "не знал" дважды. Он "не знал", как уже было сказано, о прошлом человека, которого выдвигал на должность главы ШАБАКа. "Не знал" он и контактах его ближайших советников Йонатана Уриха и Эли Фельдштейна, а также бывшего участника кампейна "Ликуда" Исраэля Эйнхорна, с представителями Катара. Во всяком случае, так сказал премьер-министр, давая свидетельские показания.

Глава правительства не подозревается ни в чем, и, судя по заявлениям анонимных источников, слова которых цитируют израильские СМИ, допросы подозреваемых и свидетельские показания самого премьера не приближают его, во всяком случае, пока что к статусу подозреваемого. Этот абсолютно юридический вопрос станет вновь актуальным в том случае, если Фельдштейн или Урих получат статус государственных свидетелей.

Но, помимо уголовно-юридического аспекта, есть еще два, гораздо более актуальных.

Прежде всего, сама позиция, которую занял премьер-министр. После того, как дал свидетельские показания, Нетаниягу обрушился с обвинениями на правоохранительные органы, обвинив их в проведении "политического расследования" и во взятии "в заложники Уриха и Фельдштейна". Очередная атака на правоохранительные органы преследует две совершенно очевидные цели: 1) подготовка общественной почвы на тот случай, если полиция заинтересуется премьер-министром в качестве подозреваемого, 2) продолжение консолидации сторонников под лозунгом: "Меня преследуют – преследуют вас". Такая тактика уже много лет приносит Нетаниягу электоральные плоды.

В то же время нельзя забывать известную фразу: "Даже если вы параноик, это не значит, что за вами не гонятся". Дела вокруг Биньямина Нетаниягу плодятся и размножаются много лет. Очень часто эти дела начинаются с гигантских заголовков и заканчиваются ничем. Так было с делом о подлодках, так было с делом Цахи Бравермана и со многими другими. Да и по поводу тех дел, что разбираются сейчас в окружном суде, есть немало вопросов не только у убежденных и фанатичных сторонников Нетаниягу.

Отношения между премьер-министром и юридической системой – той системой, которую он бережно охранял и реформирование которой блокировал всеми силами на протяжении многих лет – напряжены до крайности. И поэтому гораздо важнее оценивать ситуацию вне юридического поля. А там, если судить по опросу компании KANTAR, 31% убеждены, что дело "Катаргейт" начато по политическим мотивам. Иными словами, почти каждый третий израильтянин убежден, что полиция и прокуратура шьют дело, чтобы свалить неудобного премьер-министра. Правоохранительные органы не могут отмахнуться от таких данных, даже несмотря на то, что 42% считают иначе.

Оппозиция: явление Беннета народу

На этой неделе случилось то, чего все ждали очень давно: Нафтали Беннет объявил о возвращении в политику. Точнее, объявил он о создании своей партии, временно назвав ее "Беннет 2026". Такое название говорит о том, что экс-премьер исходит из предположения, согласно которому, выборы состоятся в 2026 году.

Беннет принял решение создать новую партию, а не идти на выборы во главе своего предыдущего детища, партии "Ямина", которая по-прежнему существует, и тащит за собой долг в 17 миллионов шекелей. Этот долг не ляжет на плечи новой партии, но решение Беннета идти во главе новой партии, продиктовано, как полагают, не только финансовыми мотивами. Партия "Ямина" ассоциируется с Беннетом, о котором он бы сам хотел, чтобы забыли как можно скорее. Не слишком удачный политик, который возглавлял правительство, имея в запасе шесть мандатов, и став премьер-министром только и исключительно благодаря согласию Яира Лапида уступить ему право быть первым. Беннет не сумел удержать на плаву правительство, которое для него создал Лапид.

Сейчас Беннет жаждет реванша. Он хочет победить своими силами, разгромить Нетаниягу и стать премьер-министром без поправок и скидок. Опросы улыбаются Беннету, однако он лучше, чем кто-либо другой, знает, насколько эта улыбка обманчива. Пока Беннет не говорит ничего, опросы будут благосклонны. Как только он заговорит – о сделке, о войне, о юридической системе, неизбежно начнется отток голосов.

Самый актуальный вопрос в политической системе, возможен ли союз Беннета и Либермана. С точки зрения платформы, этот союз выглядит более чем естественным. Однако борьба эго победила не один перспективный союз. Депутат Кнессета Юлия Малиновская сказала мне в эфире "Кан РЭКА", что призывает Беннета не создавать ненужные структуры, а присоединиться к НДИ. Вряд ли Беннет примет это предложение. Это танго будет продолжаться до тех пор, пока не станет известна дата выборов.

В том же интервью Малиновская сказала, что в следующем правительстве не будет арабских партий. И это заявление потребует проверки в реальной ситуации. Неизвестно, выдержит ли оно испытание в том случае, если от Мансура Аббаса будет зависеть, удастся ли сегодняшним оппозиционерам сформировать правительство. Однако сам по себе подход "правительство без арабских партий" заметно облегчает задачу Биньямину Нетаниягу. Ему и его коллегам по блоку достаточно набрать 52-53 мандата, чтобы лишить оппозицию возможности сформировать правительство.

Впрочем, это вопросы отдаленного будущего. Кнессет ушел на каникулы, и, как уже говорилось, нет никаких реальных угроз стабильности правящей коалиции.