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Израиль

Наблюдательницы в Иудее и Самарии получили оружие

время публикации: 04 апреля 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 11:12
Наблюдательницы в Иудее и Самарии получили оружие
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащим-наблюдательницам в Иудее и Самарии на этой неделе выдали личное оружие. В ближайшие месяцы Армия обороны Израиля завершит выдачу личного оружия всем наблюдательницам, действующим в различных секторах, пишет N12.

В публикации сказано, что на этой неделе личное оружие после учебных стрельб получили наблюдательницы из 636-го батальона, действующего на границе и на территории Иудеи и Самарии.

О планах вооружения наблюдательниц, с учетом "уроков" 7 октября 2023 года, ЦАХАЛ сообщал еще в 2024 году.

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