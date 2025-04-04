Наблюдательницы в Иудее и Самарии получили оружие

Военнослужащим-наблюдательницам в Иудее и Самарии на этой неделе выдали личное оружие. В ближайшие месяцы Армия обороны Израиля завершит выдачу личного оружия всем наблюдательницам, действующим в различных секторах, пишет N12.

В публикации сказано, что на этой неделе личное оружие после учебных стрельб получили наблюдательницы из 636-го батальона, действующего на границе и на территории Иудеи и Самарии.

О планах вооружения наблюдательниц, с учетом "уроков" 7 октября 2023 года, ЦАХАЛ сообщал еще в 2024 году.