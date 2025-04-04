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Израиль

В море около Герцлии захлебнулся молодой мужчина, он в критическом состоянии

Мада
Пляжи
Средиземное море
время публикации: 04 апреля 2025 г., 09:15 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 09:20
В море около Герцлии захлебнулся молодой мужчина, он в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 4 апреля в Герцлии, около пляжа "А-Нехим", оборудованного пандусами для инвалидов-колясочников, захлебнулся во время серфинга мужчина примерно 25 лет.

Бригада службы "Маген Давид Адом" реанимировала пострадавшего и направила его в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Пострадавший в критическом состоянии.

Информация по поводу этого происшествия уточняется.

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