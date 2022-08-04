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    В Израиле

    Продлены меры безопасности около границы с Газой: список перекрытых трасс

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    Продлены меры безопасности около границы с Газой: список перекрытых трасс
    Flash90

    Пресс-служба полиции сообщает, что в связи с распоряжением командования Армии обороны Израиля о продлении особых мер безопасности в районах, прилегающих к сектору Газы, блокирован ряд трасс. Меры введены в связи с высокой вероятностью попыток ракетных и минометных обстрелов из сектора Газы.

    Перекрыты: трасса 4 на участке от перекрестка Зиким до перекрестка Яд Мордехай, дорога 34 – от перекрестка Яд Мордехай до перекрестка Нир Ам, дорога 232 – от перекрестка Нир до КПП "Керем Шалом".

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    Накануне вечером сообщалось, что особые меры безопасности продлены еще на сутки.

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    По-прежнему нет движения поездов к югу от Ашкелона (не ходят поезда на участке Ашкелон-Нетивот и в Сдерот, железнодорожные станции в Сдероте и Нетивоте закрыты), закрыт для посетителей пляж Зиким. Отменены фронтальные занятия к колледже "Сапир" (занятия до конца недели будут проводиться в онлайн-режиме).

    По распоряжению израильских властей, приостановлена работа грузового пограничного перехода "Керем Шалом" и пограничного перехода "Эрез".

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    В связи с напряженностью на границе с сектором Газы 2 августа ЦАХАЛ провел ограниченную мобилизацию резервистов в рамках так называемого "приказа номер 9" ("цав 9"). Сайт "Мако" писал, что армия вызвала резервистов роты, отвечающей за безопасность в приграничном районе. В общей сложности, привлечены около 100 резервистов.

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    3 августа министр обороны Израиля Бени Ганц сделал заявление, которое также цитируется арабскими СМИ: "Если в Израиле будет невозможно вести нормальную жизнь, нормальной жизни не будет и в секторе Газы".

    Вечером 1 августа в Дженине был задержан один из лидеров "Исламского джихада" в Иудее и Самарии 62-летний Басам ас-Саади. Пресс-службы Армии и МАГАВ передали, что в операции, проводившейся в Дженине, участвовали "псевдоарабы" пограничной полиции, бойцы подразделения специального назначения бригады "Нахаль", а также Общая службы безопасности (ШАБАК), предоставившая информацию о разыскиваемых террористах. В сообщении пресс-служб говорится, что операция сопровождалась перестрелкой с боевиками. "Израильские военнослужащие были обстреляны боевиками после входа в Дженин. Военнослужащие ответили огнем в сторону вооруженных террористов, зафиксировав несколько попаданий в цель", – говорится в сообщении пресс-служб. ЦАХАЛ и МАГАВ сообщают о задержании двоих подозреваемых в террористической деятельности, которые переданы для дальнейшего расследования службам безопасности. В ходе операции были также изъяты несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Среди израильтян пострадавших нет.

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    В палестинских СМИ, связанных с "Исламским джихадом", ранее появились сообщения, что боевики этой организации вступили в перестрелку с израильскими военнослужащими в Дженине. В ходе столкновений был тяжело ранен один из боевиков. Он был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть. Смерть жителя ПА от огнестрельного ранения подтверждена министерством здравоохранения автономии. Названо имя убитого: 17-летний Дирар аль-Кафрини.

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    Басам ас-Саади в прошлом несколько раз задерживался силами безопасности Израиля. В общей сложности он провел в израильских тюрьмах около 15 лет.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Августа 2022
    Жители поселков на границе с Газой: "Исламский джихад" нас победил без единого выстрела"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Августа 2022
    ЦАХАЛ продлил ограничения на границе с Газой еще на сутки
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Августа 2022
    В Иерусалиме состоялось заседание военно-политического кабинета
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Августа 2022
    Сохраняется напряженность на границе сектора Газы: перекрыты дороги, проведена ограниченная мобилизация
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