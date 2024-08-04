Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 4 августа: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 4 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, интенсивность боевых действий в секторе Газы снова возросла. Удары наносились по целям на севере и в центре сектора.

На севере сектора: ВМС ЦАХАЛа снова атаковали цели к западу и северо-западу от города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к востоку от районе Зайтун около города Газа; нанесен удар по цели в Джабалии.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели около башни Аль-Туркмани у западного въезда в Нусейрат, возникли пожары; ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Абу Сакр, к западу от Нусейрата, в центре сектора, возникли пожары; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к северу от Аль-Бурейджа и Нусейрата.

Источники в Газе сообщили, что в результате ударов ЦАХАЛа по целям на севере и в центре сектора были убиты не менее девяти человек. Сообщается о четырех погибших и восьми раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Аль-Амуди в Джабалии, на севере сектора Газы, а также о пяти погибших и 18 раненых в результате удара по дому семьи Аль-Хасанат к западу от Дир аль-Балаха (удар был нанесен по цели, находившейся около палаток беженцев).

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 4 августа.

Разрешено к публикации: в субботу, 3 августа, в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен боец ​​9-го батальона 401-й бригады "Иквот а-Барзель".