ЦАХАЛ: за сутки ВВС атаковали около 50 целей в Газе, уничтожен разыскиваемый террорист

ЦАХАЛ ликвидировал в районе Нусейрата, в центре сектора Газы, террориста ХАМАСа Исмаила Нуфаля, участвовавшего в резне 7 октября и причастного ко многим ракетным обстрелам израильской территории.

В ночь на 4 августа ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Дир аль-Балаха, зафиксированы вторичные взрывы, подтверждающие наличие оружия на пораженном объекте.

Силы 252-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. ВВС атаковали несколько групп террористов и другие цели.

Силы 162-й дивизии действуют в районе Рафиаха. Бойцы бригады "Нахаль" за последние сутки ликвидировали нескольких террористов и уничтожили террористическую инфраструктуру.

За сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 50 целей в секторе Газы.