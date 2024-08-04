Палестинские нелегалки переоделись в религиозных евреек: отчет полиции за неделю

На этой неделе бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали 688 палестинских нелегалов и 69 подозреваемых в помощи палестинским нелегалам, всего с начала года было задержано более 15 тысяч человек.

В начале года командующий пограничной полицией МАГАВ генерал-майор Ицхак Брик объявил начало операции по поиску и аресту палестинских нелегалов, а также по выявлению тех, кто предоставляет им транспорт, ночлег и работу в Израиле. В этой операции задействованы все силы пограничной полиции, включая спецподразделения, следственный отдел и отдел разведки.

В ходе этой операции на этой неделе бойцы МАГАВ заметили в подземном переходе трех подозреваемых, которые прибыли общественным транспортом: женщины были одеты, как ультрарелигиозные еврейки. Во время разбирательства выяснилось, что это арабки из Бейт-Лехема, не имевшие разрешений на въезд в Израиль и на пребывание в Израиле, они пытались проникнуть на территорию Израиля под видом израильтянок. Подозреваемые были задержаны и переданы для допроса в следственный отдел МАГАВ Иерусалимского округа.

В Иерусалиме и его окрестностях за минувшую неделю был задержан 431 палестинский нелегал, задержаны были еще 49 подозреваемых, подвозивших нелегалов, предоставлявших им жилье и нанимавших их на работу.

В Тель-Авиве бойцы МАГАВ заметили двух подозреваемых, которые попытались сбежать, когда "магавники" приблизились к ним. После непродолжительной погони подозреваемые скрылись в жилом доме, где были обнаружены еще несколько палестинцев, также попытавшихся скрыться бегством. Бойцы МАГАВ задержали всех подозреваемых, после проверки выяснилось, что речь идет о 19 палестинских нелегалах, не имевших разрешений на въезд в Израиль и пребывание на территории Израиля.

В Тель-Авиве и в центральном районе страны за прошлую неделю были задержаны 124 нелегала и пятеро подозреваемых в оказании помощи палестинским нелегалам. На севере, юге и в окрестностях "зеленой черты" за неделю были задержаны 133 нелегала и 15 подозреваемых в оказании помощи нелегалам.

Генерал-майор полиции Ицхак Брик, комментируя отчет, подчеркнул, что сегодняшний теракт в Холоне, завершившийся гибелью двоих израильтян, более чем когда-либо доказывает, что полиция должна действовать всеми имеющимися в ее распоряжении средствами для предотвращения проникновения нелегалов в Израиль.