Теракт в Холоне совершил нелегал из Сальфита

По данным израильских правоохранительных органов, теракт в Холоне утром 4 августа совершил 35-летний житель деревни Сальфит (Самария, Палестинская автономия), нелегально находившийся на территории Израиля.

Названо имя террориста: Амар Разак Камаль Удэ.

Утром в воскресенье, 4 августа, в Холоне на улице Моше Даян был совершен теракт с применением холодного оружия. Убиты пожилые женщина и мужчина, ранены два человека. Террорист, житель Палестинской автономии, был застрелен полицейским.

ХАМАС приветствовал совершение теракта в Холоне. В заявлении этой террористической организации отмечается, что этот теракт демонстрирует слабость израильской системы безопасности.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

В 7:29 поступает первое сообщение на номер 101 о происшествии в Холоне, в результате которого есть раненый или раненые.

В 7:35 служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщила, что в Холоне на улице Моше Даян был тяжело ранен мужчина примерно 80 лет.

В 7:47 полиция передала, что на улице Моше Даян было вооруженное нападение с применением огнестрельного оружия.

В 8:00 МАДА уточнила: совершен теракт с применением холодного оружия; четверо раненых – мужчина и женщина в критическом состоянии, еще двое раненых в состоянии средней тяжести.

В 8:01 полиция подтвердила: в Холоне совершен теракт. Четверо израильтян получили ножевые ранения. Террорист, житель Палестинской автономии, был застрелен полицейским (поэтому первоначально сообщалось о "нападении с применением огнестрельного оружия").

В 8:17 МАДА сообщила: констатирована смерть женщины примерно 70 лет. Трое раненых доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне, среди них мужчина примерно 70 лет в критическом состоянии, мужчина 68 лет в состоянии средней тяжести, мужчина 26 лет в состоянии средней тяжести. Парамедики отмечают, что раненые находились в трех разных местах, на расстоянии до 500 метров друг от друга. Одного раненого нашли около входа в парк на улице Моше Даян, других – на автобусной остановке возле заправочной станции и около автобусной остановки на улице Дан Шомрон.

Примерно в 9:00 из медицинского центра "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове сообщили, что в этом учреждении констатирована смерть террориста, совершившего нападение в Холоне.

В 9:44 стало известно, что раненый пожилой мужчина умер в больнице "Вольфсон" в Холоне.