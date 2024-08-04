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Израиль

Ударами с воздуха на юге Ливана уничтожены двое боевиков "Хизбаллы"

время публикации: 04 августа 2024 г., 20:51 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 20:51
Ударами с воздуха на юге Ливана уничтожены двое боевиков "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении ударов с воздуха по целям в районе Хулы, Байт-Лиф и Айта аш-Шааб, на юге Ливана.

В районе Хулы авиаудар был нанесен после того, как террорист зашел в здание, используемое "Хизбаллой" в военных целях.

В районе Байт-Лиф группа сбора информации Северного военного округа передала данные о замеченном боевике военно-воздушным силам, вскоре после этого тот был уничтожен.

Кроме того, самолеты ВВС нанесли удар по объектам террористической инфраструктуры в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана.

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